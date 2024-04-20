В субботу, 20-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 15:30.

Команда Юрия Вернидуба все еще в чемпионской гонке, но если не выиграет третий матч кряду, то о дальнейшем участии в ней можно будет забыть. «Черноморец», возможно, тоже планировал во второй части сезона учувствовать в гонке за местом в еврокубках, но с таким неуверенным стартом рассчитывать на это не приходится. Команда Романа Григорчука вроде бы и начала побежать, но затем все равно подпустила к себе «Зарю» (0:1), а сейчас и вовсе может вновь отстать от «Ворсклы», оставшись у экватора турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.