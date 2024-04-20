Кривбасс в матче чемпионата Украины обыграл Черноморец со счетом 2:1 и остается в борьбе за топ-3 УПЛ. Команда набрала 51 пункт и догнала Динамо, но у киевлян две встречи в запасе.

Черноморец проиграл второй матч кряду и остался на 8-й позиции с 29 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

«Черноморец» – «Кривбасс» – 1:2

Голы: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72