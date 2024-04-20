20.04.2024 15:30 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига20 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:47
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Черноморец – Кривбас – 1:2. Важная победа команды Вернидуба. Обзор матча
Кривбасс остается на третьей позиции
20 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:47
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Кривбасс в матче чемпионата Украины обыграл Черноморец со счетом 2:1 и остается в борьбе за топ-3 УПЛ. Команда набрала 51 пункт и догнала Динамо, но у киевлян две встречи в запасе.
Черноморец проиграл второй матч кряду и остался на 8-й позиции с 29 пунктами.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур
«Черноморец» – «Кривбасс» – 1:2
Голы: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Бандейра (Кривбасс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
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