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  4. Черноморец – Кривбас – 1:2. Важная победа команды Вернидуба. Обзор матча
Чемпионат Украины
Черноморец
20.04.2024 15:30 – FT 1 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:47
532
1

Черноморец – Кривбас – 1:2. Важная победа команды Вернидуба. Обзор матча

Кривбасс остается на третьей позиции

20 апреля 2024, 18:45 | Обновлено 20 апреля 2024, 18:47
532
1
Черноморец – Кривбас – 1:2. Важная победа команды Вернидуба. Обзор матча
ФК Черноморец

Кривбасс в матче чемпионата Украины обыграл Черноморец со счетом 2:1 и остается в борьбе за топ-3 УПЛ. Команда набрала 51 пункт и догнала Динамо, но у киевлян две встречи в запасе.

Черноморец проиграл второй матч кряду и остался на 8-й позиции с 29 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

«Черноморец» – «Кривбасс» – 1:2
Голы: Брагару, 44 – Лунев, 47, Бандейра, 72

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Бандейра (Кривбасс).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Брагару (Черноморец).
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Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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alex belogubko
ПРОСЬБА УБРАТЬ С ЧО ГРИ --хватит ОДЕССЕ ПОЗОРА --13 проигрышей  и это ещё не конец 
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