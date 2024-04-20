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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 20:30 |
378
0

ВЕРНИДУБ: «Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды»

Наставник «Кривбасса» прокомментировал матч против «Черноморца»

20 апреля 2024, 20:30 |
378
0
ВЕРНИДУБ: «Мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб оценил матч 25-го тура УПЛ против «Черноморца» (2:1):

– В Одессе всегда была команда, которая играет очень неплохо, обыгрывает многих лидеров и делает сюрпризы. Вот и «Кривбасс» в прошлом году в 1/8 Кубка Украины здесь уступил, хотя вели в счете 1:0. Сегодня наоборот: они выигрывали, но победили мы. Относительно игры мы ее контролировали. В первом тайме больше играли в удержание мяча, моментов практически не было. Не было последней передачи, острых разрезных передач, потому и не забили.

А вот «Черноморец» свой шанс использовал: выбежал в контратаку и забил в раздевалку. Я понимал, что нужны изменения, потому и сделал две перестановки в составе. С заменами угадали: едва начался второй тайм, как мы сравняли счет. Хорошая атака: Хомченовский отдал вразрез, а Лунев классно вошел в зону и забил. После этого не остановились, понимая, что потеряли важные очки в предыдущих турах, и здесь нужно только побеждать.

За то, что мы продолжали идти вперед, Бог наверняка нас наградил. После фланговой подачи Задераки неплохой гол забил Бандейра. Но даже после этого мы не остановились и играли только вперед. И моменты у наших ворот я не помню, кроме одного полумомента, когда игрок пробивал через себя. Хорошо, что удалось набрать три очка. Двигаемся дальше.

– Не могли сказаться на вашей команде потери очков в двух предыдущих матчах?

– Я понимаю ребят, на них давит большое бремя ответственности. Полагаю, мы до сих пор не прекращаем борьбу за самые высокие награды. У нас впереди пять туров.

Рассчитываю также на то, что соперники где-то тоже будут терять очки. Что касается игры с «Рухом», то они играют в тот же футбол, что и «Черноморец». Тоже мы забили первыми, но пропустили в конце. Понимал, что сегодня никак нельзя терять очки, ведь тогда могли потерять все, что заработали в течение 24 туров. Слава Богу, все вышло сегодня.

– Почему сегодня не играли Принс Аду и Юрий Вакулко?

– Не только они сегодня не играли. Также Илич, Клищук, другие. У них микротравмы. Очень рассчитываю на то, что они возобновятся к игре с «Металлистом 1925».

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Дмитро Олійник Источник: ФК Кривбасс
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