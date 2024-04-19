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Чемпионат Украины
Черноморец
20.04.2024 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 20:00 | Обновлено 19 апреля 2024, 20:08
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Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вряд ли команды смогут порадовать голами, зато борьбой – точно

19 апреля 2024, 20:00 | Обновлено 19 апреля 2024, 20:08
270
0
Черноморец – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 20 марта, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят одесский «Черноморец» и «Кривбасс» Кривой Рог. Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Черноморец

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 8-е место. В 23 матчах «моряки» набрали 29 очков – 9 побед, 2 ничьи, 12 поражений.

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В весенней части нынешнего сезона «Черноморец» победами своих поклонников не радует. Стартовала команда Романа Григорчука во второй части кампании крайне плохо, добившись одной ничьей («Оболонь» - 1:1) при сразу трех поражениях («Динамо» – 0:1, «Ворскла» – 0:1, «Верес» – 0:1). Думается, внутри одесского коллектива мало кого успокаивало то, что три неудачи кряду случились с минимальным счетом.

Первую победу в 2024 году «Черноморец» отпраздновал лишь 30 марта – в Житомире над «Полесьем». Зато победил он там мощно – 4:1.

Впрочем, уже через несколько дней в полуфинале Кубка Украины «моряки» с таким же результатом проиграли «Шахтеру» и не смогли выйти в финал турнира.

Однако от крупного кубкового фиаско команда пришла в себе быстро и в УПЛ добилась второй победы в 2024-м, обыграв дома «Александрию» - 3:2. Продолжения успешной серии не последовало – через неделю, 14 апреля, одесситы уступили «Заре» со счетом 0:1.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-ю позицию. В 24 матчах он набрал 48 очков – 14 побед, 6 ничьих, 4 поражения.

Весенняя часть сезона в исполнении подопечных Юрия Вернидуба получается очень не однородной и однозначной. На старте 2024 года они разгромили в Черкассах ЛНЗ – 3:0. Далее – последовало подобное крупное фиаско в матче с «Шахтером» (2:5). Неудачу в противостоянии с «горняками» игроки из Кривого Рога переварили быстро и выдали три победных поединка – с «Оболонью» (1:0), «Колосом» (1:0) и «Вересом» (2:0).

Череда трехочковых завоеваний перешла у «Кривбасса» в полосу из ничьих, которая на сегодня остается актуальной. 8 апреля криворожане поделил очки с «Ворсклой» (1:1) на своем поле, а 13-го числа – сыграли вновь 1:1 с «Рухом» во Львове.

Статистика матчей

«Черноморец» и «Кривбасс» провели между собой в высшем дивизионе чемпионата Украины 38 матчей. На счету одесской команды 16 побед, у криворожан – 13, 9 игр завершилась вничью.

В матче первого круга нынешнего сезона «Кривбасс» переиграл «Черноморец» дома со счетом 1:0. Победу команде Вернидуба принес гол Приходько с пенальти.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков, Брагару, Васильев, О.Кузык, Бадибанга, Штогрин, Авагимян.

«Кривбасс»: Маханьков – Понедельник, Бандейра, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Вакулко, Д.Кузык, Хомченовский, Соса, Кожушко.

Прогноз на противостояние

Команда из Кривого Рога считается фаворитом матча, но далеко не безапелляционным. И это не случайно: просто в Одессе ей не будет. Теоретически хозяева поля окажут гостям основательное сопротивление. Но насколько сильным и продолжительным оно окажется – это вопрос. Одесситы весной-2024 очень нестабильны. «Кривбасс» более постоянен, поэтому с трудом, но должен добиться в Одессе победы.

20 апреля, суббота

«Черноморец» – «Кривбасс»
Одесса. Стадион «Черноморец». 15:30
ТВ–трансляция на UPL.TV
Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
ЧЕРНОМОРЕЦ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 0:1
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прогнозы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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