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  4. Уничтожили за один тайм. Кривбасс разгромил Металлист 1925
Чемпионат Украины
Кривбасс
28.04.2024 18:30 – FT 3 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 20:24 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:59
1413
4

Уничтожили за один тайм. Кривбасс разгромил Металлист 1925

Харьковчане ничего не смогли противопоставить одному из лидеров чемпионата

28 апреля 2024, 20:24 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:59
1413
4
Уничтожили за один тайм. Кривбасс разгромил Металлист 1925
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925» встретились в матче в 26-го тура чемпионата Украины по футболу. Команды разместились на разных полюсах турнирной таблицы и решают свои задачи. Для обеих этот поединок был очень важен. Подопечные Юрия Вернидуба ведут борьбу за медали чемпионата, терять зачетные баллы им нельзя. Команда Виктора Скрипника находится в очень тяжелом положении. Харьковчане борются за выживание, очки им нужны как воздух.

Разница в классе команд сказалась уже в самом начале матча. Спустя пять минут после стартового свистка хозяева открыли счет. Бандейра с правого фланга отдал передачу в штрафную, Задерака принял мяч спиной к воротам, в борьбе с защитником развернулся и нанес удар. Мяч после небольшого рикошета от Жичикова, позволившего оппоненту пробить, влетел в ближний угол ворот. За первые пятнадцать минут матча подопечные Юрия Вернидуба создали еще несколько возможностей для взятия ворот. В одном из них «Металлист 1925» от пропущенного гола спас Мозиль, в другом голкипера подстраховал Овусу, который выбил мяч с линии ворот.

В середине тайма хозяева несколько снизили давление на защиту гостей. Харьковчане попытались организовать хоть какой-то опасный момент у ворот Маханькова, однако ничего толкового сделать не смогли. Запомнился дальний удар в исполнении 18-летнего Обинайя, фактически дебютировавшего в УПЛ. Маханьков отразил мяч кулаками. До сегодняшнего матча Обинайя всего несколько раз выходил на замену, отыграв в сумме около 10 минут.

ФК Кривбасс

В конце первой половины встречи команда Вернидуба забила два гола. Снова успех принесли передачи с флангов. На 37-й минуте Кузик получил мяч на правом углу штрафной и выполнил навес. Никитишин головой переправил мяч в ворота примерно с восьми метров. Игроку «Кривбасса» никто не мешал. Жичикова вообще не было на своей позиции, Имереков почему-то покинул свою зону…

На 43-й минуте Имереков ошибся при выполнении передачи, отдав мяч на Дибанго. Легионер «Кривбасса» промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, Лунев результативно замкнул эту передачу.

В начале второго тайма хозяева продолжили активно атаковать. На 52-й минуте Микитишин вывел Хомченовского на ударную позицию на правом краю штрафной площадки. Мяч после выстрела капитана «Кривбасса» пролетел мимо дальней стойки ворот. На 57-й минуте у Кузыка была возможность отличиться, но Мозиль спас «Металлист 1925», отбив мяч после удара с нескольких метров.

После часа игры команда Вернидуба снизила обороты. Хозяева продолжали владеть преимуществом, однако оно уже было не столь значительным. В конце матча харьковчане даже смогли нанести несколько ударов по воротам, но они не были опасными.

ФК Кривбасс

«Кривбасс» показал, что не зря занимает третье место в турнирной таблице. Команда имеет свой рисунок игры, своего стиля они придерживаются на протяжении всего чемпионата. После этой победы команда Вернидуба увеличила до 9 очков отрыв от четвертого места, которое занимает «Днепр-1».

По своему составу и опыту целой группы футболистов «Металлист 1925» ну никак не выглядит аутсайдером. Но с конца первого круга и по сей день в клубе уже забыли, что такое победа. Команда не может выиграть уже 14 матчей подряд (4 ничьих и 10 поражений). Даже смена главного тренера пока не помогает. После 26-го тура «Металлист 1925» опустился на последнее место.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Кривбасс» – «Металлист 1925» – 3:0

Голы: Задерака (5), Никитишин (37), Лунев (43).

Предупреждения: Жичиков (27), Имереков (55), Капинус (88).

«Кривбасс»: Маханьков – Бандейра (Понедельник, 70), Сантини, Стецьков (Бескоровайный, 70), Дибанго – Д.Кузик (По Жан, 78), Бизимана, Хомченовский, Лунев (Твердохлеб, 78), Задерака – Микитишин (Кожушко, 63).

«Металлист 1925»: Мозиль — Капинус, Жичиков (Безуглый, 39), Фарина, Имереков — Юсов, Гармаш, Обинайя (Вачиберадзе, 71), Юрченко — Фримпонг (Бычек, 79), Сидоров (Борячук, 79).

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Наши оценки:

Замены «Кривбасс»: Кожушко - 5.5, Понедельнік - 5.5, Бескоровайный - 5.5, По Жан - б/о, Твердохлеб - б/о.

Замены «Металлист 1925»: Безуглый - 5.5, Вачиберадзе - б/о, Борячук - б/о, Бичек - б/о.

КРИВБАСС - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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Комментарии 4
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adidas777
Сука, який сором.  
Коли головний тренер української команди, який пропрацював в Україні кілька років, не може двох слів зв'язати українською.
 Говорив би вже німецькою!
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+3
BekXan
Казав що Скрипник все таки якусь команду завалить.Може нарешті всім дійде.
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+2
zhyr
Голкіпер - топ
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0
Фанькин кот
Гуд. Есть, есть ещё у Кривбасса возможность обойти дынамку суркисову и завоевать серебро! 
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-4
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