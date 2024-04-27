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Чемпионат Украины
Кривбасс
28.04.2024 18:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 20:04 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:09
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Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

27 апреля 2024, 20:04 | Обновлено 27 апреля 2024, 20:09
253
0
Кривбасс – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в 26-м туре чемпионата Украины по футболу. Матч состоится в воскресенье, 28 апреля, в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало назначено на 18.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для обеих команд поединок крайне важен. Подопечные Юрия Вернидуба ведут борьбу за медали чемпионата. Перед началом 26-го тура «Кривбасс» с 51 очком шел третьим. Команда Виктора Скрипника находится в крайне тяжелом положении. После того как «Минай» в 26-м туре одержал победу, «Металлист 1925» опустился на последнее место в турнирной таблице. В активе харьковчан – 19 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 текстовая трансляция
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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