Криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в 26-м туре чемпионата Украины по футболу. Матч состоится в воскресенье, 28 апреля, в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало назначено на 18.00.

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Для обеих команд поединок крайне важен. Подопечные Юрия Вернидуба ведут борьбу за медали чемпионата. Перед началом 26-го тура «Кривбасс» с 51 очком шел третьим. Команда Виктора Скрипника находится в крайне тяжелом положении. После того как «Минай» в 26-м туре одержал победу, «Металлист 1925» опустился на последнее место в турнирной таблице. В активе харьковчан – 19 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.