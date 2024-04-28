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Чемпионат Украины
Кривбасс
28.04.2024 18:30 – FT 3 : 0
Металлист 1925
Из-за воздушной тревоги время начала матча было сдвинуто с 18:00 на 18:30
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:46
266
0

Виктор СКРИПНИК: «У Металлиста 1925 есть математические шансы на выживание»

Главный тренер харьковской команды прокомментировал поражение от Кривбасса

28 апреля 2024, 23:37 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:46
266
0
Виктор СКРИПНИК: «У Металлиста 1925 есть математические шансы на выживание»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер Металлиста 1925 Виктора Скрипника на послематчевой пресс-конференции и во флеш-комментарии на УПЛ-ТВ прокомментировал поражение от Кривбасса (0:3) в матче 26-го тура УПЛ:

– Каковы были план и стратегия на игру?

– Как можно, дольше не пропустить, потому что первые минуты – они решающие. Когда уже на 4-й минуте ты уступаешь 0:1... Кривбасс – это очень мощная команда, по-моему, это был самый сбалансированный соперник на всех участках поля. Закономерная победа для Кривбасса. Очень досадно, не хочется проигрывать, но у нас еще 4 игры, три из них домашние, все еще в наших руках, будем стараться. Но, к настоящему моменту, это не наш уровень был, можно так сказать.

– Ожидали ли вы сегодня столь тяжелую игру?

– Да, Кривбасс – дома проиграл только Динамо – 0:2, ты поражения за весь период, очень сложно здесь играть.

– Чувствуете ли вы, что готовы сейчас спасти ситуацию?

– Пока шансы есть, те матчи, которые у нас есть и баллы, которые мы можем заработать математически – мы должны положительно мечтать. Но еще раз говорю, мы должны быть более агрессивными в работе против мяча, эпизодами мы нормально выглядели. Сейчас Кривбасс – это самая мощная команда против которой я играл вместе с Металлистом 1925.

– За счет чего можно спасти ситуацию? Как будете заряжать ситуацию?

– Еще 4 игры у нас. У нас три домашних матча – это наш козырь, который мы должны использовать.

– Приятно ли вам было встретиться с Юрием Вернидубом?

– Конечно, мы играли вместе, у нас есть много общего. Это футбольная жизнь, ты встречаешься – сыграли, пожелали друг другу доброго здоровья и смотрим дальше.

На пресс-конференции Виктор Скрипник добавил:

– По игре все показало табло. Очень мощная команда, которая, по-моему, за период, когда я управляю Металлистом 1925 – Кривбасс заслуживает тех позиций, где они находятся. Очень сложно, когда ты уже на 4-й минуте пропускаешь. Это только окрыляет соперников и огорчает наших игроков. Но в трех предыдущих матчах, которые мы сыграли вничью, мы тоже проигрывали. Но не с таким счетом матчи завершались. Еще раз говорю, что у нас еще есть математические шансы, мы еще играем 4 матча, из них 3 домашних. Те соперники, которые будут играть против нас – это, я надеюсь, не такого класса, как сегодня команда против нас. Буквально на всех позициях она была очень серьезной с хорошими игроками, которые умеют играть в футбол. Мы смотрим только на себя, обидно, но мы не бросаем, мы надеемся, что сможем спасти себя в следующих матчах.

– Сейчас в СМИ много говорят о вашей игре ромбом, возможно вы стали заложником ситуации, как вы оцениваете удается ли это команде и не нужно ли что-либо изменить?

– Для ромба нужны исполнители, обладающие определенным набором качеств. Мы не играем ромбом. Мы сегодня играли 4–4–2, у нас две шестерки были, было два фланговых полузащитника. Заложник ситуации? Было время, когда мы играли ромбом. Есть такие матчи, где можно играть ромбом, но против Кривбасса мы так не играли. Будем играть дальше – будем смотреть с кем мы играем, какая схема у соперника, от этого мы отталкиваемся.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Николай Степанюк Источник: ФК Металлист 1925
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