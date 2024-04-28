Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0. Команда Вернидуба на высоте. Видео голов

Криворожский Кривбасс и харьковский Металлист 1925 встретились в матче 26-го тура УПЛ.

Харьковская команда ничего не смогла противопоставить одному из лидеров чемпионата.

Кривбасс под руководством Юрия Вернидуба забил 3 гола уже в первом тайме и входит в топ-3 УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 28 апреля

Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 Харьков – 3:0

Голы: Задерака, 5, Никитишин, 37, Лунев, 43.

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