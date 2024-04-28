Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0. Команда Вернидуба на высоте. Видео голов
Чемпионат Украины
Кривбасс
28.04.2024 18:30 – FT 3 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 22:50 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:56
90
0

Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0. Команда Вернидуба на высоте. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 26-го тура УПЛ

28 апреля 2024, 22:50 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:56
90
0
Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0. Команда Вернидуба на высоте. Видео голов
УПЛ

Криворожский Кривбасс и харьковский Металлист 1925 встретились в матче 26-го тура УПЛ.

Харьковская команда ничего не смогла противопоставить одному из лидеров чемпионата.

Кривбасс под руководством Юрия Вернидуба забил 3 гола уже в первом тайме и входит в топ-3 УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 28 апреля

Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 Харьков – 3:0

Голы: Задерака, 5, Никитишин, 37, Лунев, 43.

Видео голов и обзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
По теме:
Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 0:2. Как забил Холанд. Видео голов
Экстралига. ХИТ в овертайме обыграл Харьков
Борнмут – Брайтон – 3:0. Впервые без Забарного. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кривбасс - Металлист 1925 видео голов и обзор Юрий Вернидуб Максим Лунев Артур Микитишин Максим Задерака
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Футбол | 28 апреля 2024, 18:31 0
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене

Тибо попал в заявку королевского клуба, но едет в Германию просто поддержать команду

У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Футбол | 28 апреля 2024, 00:55 1
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой

Михаил провел на поле 90 минут

У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Футбол | 28.04.2024, 17:49
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Футбол | 28.04.2024, 22:15
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Футбол | 28.04.2024, 20:05
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 10
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
26.04.2024, 17:21 48
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 2
Футбол
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
26.04.2024, 21:16 25
Футбол
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
Определены полуфиналисты Кубка Азии U-23. Кто попадет для Украины на ОИ?
27.04.2024, 07:55
Футбол
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем