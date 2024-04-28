28.04.2024 18:30 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 22:50 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:56
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Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0. Команда Вернидуба на высоте. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 26-го тура УПЛ
28 апреля 2024, 22:50 | Обновлено 28 апреля 2024, 22:56
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Криворожский Кривбасс и харьковский Металлист 1925 встретились в матче 26-го тура УПЛ.
Харьковская команда ничего не смогла противопоставить одному из лидеров чемпионата.
Кривбасс под руководством Юрия Вернидуба забил 3 гола уже в первом тайме и входит в топ-3 УПЛ.
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Украинская Премьер-лига. 26-й тур, 28 апреля
Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 Харьков – 3:0
Голы: Задерака, 5, Никитишин, 37, Лунев, 43.
Видео голов и обзор матча
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Лунёв (Кривбасс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Кривбасс).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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