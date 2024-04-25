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  4. Жуниор Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Бразилия
25 апреля 2024, 12:57 |
806
0

Жуниор Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Однако пока форвард прощаться с футболом не намерен

25 апреля 2024, 12:57 |
806
0
Жуниор Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
ФК Коринтианс. Жуниор Мораес

Бывший форвард сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, чем планирует заниматься, когда завершит профессиональную карьеру игрока.

«После завершения карьеры я буду заниматься личностным развитием, помогая игрокам. Не внутри клуба, но я хочу охватить разные сферы жизни: финансовую, семейную, эмоциональную… духовную поддержку. Бывает, у нас есть спортсмен, который очень успешен в футболе, но потом все это проходит, и у него нет здоровой семьи. Успех не может быть только в одной сфере жизни, это комбинация», – сказал 37-летний футболист.

Ранее Мораес, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, рассказал, что за 15 последних дней отверг предложения о сотрудничестве от 5 клубов. Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» рассчитывает вернуться играть в Европу.

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Жуниор Мораес Динамо Киев Шахтер Донецк завершение карьеры
Алексей Сливченко Источник: Placar
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