Жуниор Мораес рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Бывший форвард сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, чем планирует заниматься, когда завершит профессиональную карьеру игрока.

«После завершения карьеры я буду заниматься личностным развитием, помогая игрокам. Не внутри клуба, но я хочу охватить разные сферы жизни: финансовую, семейную, эмоциональную… духовную поддержку. Бывает, у нас есть спортсмен, который очень успешен в футболе, но потом все это проходит, и у него нет здоровой семьи. Успех не может быть только в одной сфере жизни, это комбинация», – сказал 37-летний футболист.

Ранее Мораес, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, рассказал, что за 15 последних дней отверг предложения о сотрудничестве от 5 клубов. Экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» рассчитывает вернуться играть в Европу.