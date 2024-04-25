Жуниор Мораес хочет вернуться в Европу. Он отверг 5 предложений за 15 дней

Бывший форвард донецкого «Металлурга», «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о том, чем живет в настоящий момент, а также поделился планами на будущее, дав понять, что хотел бы вернуться играть в Европу.

«Мое тело кричало (после возвращения в Бразилию у Мораеса появились язвы на лице и во рту, которые не поддавались даже лечению кортикостероидами. Предполагаемая аллергия была признаком морального износа организма – прим. ред.). Я мог бы оказаться в «Реале», но в тот момент, с моей эмоциональной ситуацией, у меня нигде и ничего не получилось бы. Я многого требовал от себя, страдал от внутренних и внешних требований. Все это было очень сложно».

«За последние 15 дней я отказал 5 клубам: одному из Серии А [бразильской] и еще четырем из Серии В. Я хочу дождаться окна в середине года, изучить варианты на европейском рынке. У меня есть цель вернуться в Европу. Моя семья и я предпочитаем это на данный момент».

«За первые шесть месяцев [с июля по декабрь 2023 года] ко мне обращались два клуба Серии А, но это был период, когда мне нужно было восстановиться, быть ближе к своей семье. Я всегда много отдавал клубам. Теперь я хочу снова почувствовать что-то другое», - рассказал Мораес.

В настоящее время он тренируется в «Сантосе» с группой игроков, которые не используются клубом, и не рассматривает возможность возвращения в «Вила Бельмиро», откуда ушел в 2009 году.

«У меня не было никаких разговоров с «Сантосом». Это место, где я создал историю, но после всего безумия, через которое мне пришлось пройти между 2022 и 2023 годами, наша цель – вернуться в Европу», - сказал Мораес.

Ранее сообщалось, что Жуниор Мораес подал иск в ФИФА на болгарский ЦСКА.