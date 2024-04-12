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12 апреля 2024, 06:02 |
1152
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Жуниор Мораес подал иск в ФИФА против софийского ЦСКА

Экс-форвард «Динамо» и «Шахтера» хочет получить деньги, причитающиеся ему за сезон-2011/12

12 апреля 2024, 06:02 |
1152
0
Жуниор Мораес подал иск в ФИФА против софийского ЦСКА
temasport.com. Жуниор Мораес (слева)

Бывший форвард донецкого «Металлурга», «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес подал иск в ФИФА против софийского ЦСКА.

37-летний футболист требует взыскать с болгарского клуба 250 тысяч евро в качестве невыплаченной зарплаты и бонусов за период, когда он выступал за команду.

За ЦСКА Мораес играл в сезоне-2011/12, и тогдашнее руководство «армейцев» согласилось подписать с игроком крайне невыгодные для клуба приложения к контракту, из-за которых сейчас и возник спор.

Впрочем, как сообщает болгарская пресса, вряд ли Жуниору Мораесу удастся добиться успеха в судебных разбирательствах против ЦСКА. Все дело в том, что с того времени прошло уже более десяти лет, а срок предъявления аналогичных претензий ограничивается двумя годами.

Жуниор Мораес провел 25 матчей за ЦСКА, в которых отличился 16 голами и 7 ассистами.

Ранее форвард, который с лета минувшего года является свободным агентом, признавался в любви болгарскому клубу, заявляя, что «цвет крови изменить нельзя».

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Жуниор Мораес ЦСКА София Динамо Киев Шахтер Донецк зарплаты ФИФА судебный иск
Источник Тема Спорт
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