Бывший форвард донецкого «Металлурга», «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес подал иск в ФИФА против софийского ЦСКА.

37-летний футболист требует взыскать с болгарского клуба 250 тысяч евро в качестве невыплаченной зарплаты и бонусов за период, когда он выступал за команду.

За ЦСКА Мораес играл в сезоне-2011/12, и тогдашнее руководство «армейцев» согласилось подписать с игроком крайне невыгодные для клуба приложения к контракту, из-за которых сейчас и возник спор.

Впрочем, как сообщает болгарская пресса, вряд ли Жуниору Мораесу удастся добиться успеха в судебных разбирательствах против ЦСКА. Все дело в том, что с того времени прошло уже более десяти лет, а срок предъявления аналогичных претензий ограничивается двумя годами.

Жуниор Мораес провел 25 матчей за ЦСКА, в которых отличился 16 голами и 7 ассистами.

Ранее форвард, который с лета минувшего года является свободным агентом, признавался в любви болгарскому клубу, заявляя, что «цвет крови изменить нельзя».