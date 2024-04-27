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Ингулец
27.04.2024 14:00 – FT 4 : 0
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
27 апреля 2024, 15:59 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:15
3603
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Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25

Карпаты возвращаются в элитный дивизион Украины!

27 апреля 2024, 15:59 | Обновлено 27 апреля 2024, 16:15
3603
1
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
ФК Карпаты Львов

Карпаты гарантировали себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

Львовский коллектив стал первым клубом из Первой лиги, который вышел в элитный дивизион Украины.

Подопечные Мирона Маркевича 27 апреля обыграли Полтаву 1:0 в 6-м туре Первой лиги в Группе повышения благодаря единственному голу Ресифи на 10-й минуте. Но повышение Карпат не было бы возможным уже сейчас без фиаско Левого берега в поединке с ФК Кудровка-Нива (1:2).

Сейчас у львовского коллектива 60 очков. У Левого берега, который идет на 3-й позиции, в активе 46 пунктов. До завершения сезона в Первой лиге командам осталось провести по 4 тура. Таким образом, максимальное количество очков, которое может набрать киевский клуб, составляет 58 баллов.

Карпаты уже не опустятся ниже 2-го места в таблице второго по силе дивизиона Украины, а именно две лучшие команды выйдут напрямую в УПЛ 2024/25. Еще 2 клуба разыграют путевку в стыковых матчах с командами из элитного дивизиона.

Вторую строчку в Первой лиге Украины сейчас занимает «Ингулец» с 55 пунктами.

«Карпаты» сыграют в УПЛ впервые с сезона 2019/2020.

Первая лига Украины 2023/24. 27 апреля

Группа повышения. 6-й тур

Полтава – Карпаты – 0:1
Гол: Ресифи, 10

Левый Берег – Кудровка-Нива – 1:2
Голы: Сухоручко, 16 – Нехтий, 33 (пен.), Вечурко, 43

Ингулец – Прикарпатье – 4:0
Голы: Кольцов, 4, 40, Ситало, 30 (пен.), Богунов, 33

Группа понижения. 6-й тур

Буковина – Диназ Вышгород – 0:1
Гол: Новиков, 38

Подолье – Чернигов – 2:1
Голы: Веремиенко, 4, Кобзар, 75 (пен.) – Койдан, 26
Удаление: Вересоцкий, 74

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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Первая лига Украины Ресифи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Samuel
Можна знову починати дивитись УПЛ)
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