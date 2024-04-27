Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25

Карпаты гарантировали себе участие в Украинской Премьер-лиге 2024/25.

Львовский коллектив стал первым клубом из Первой лиги, который вышел в элитный дивизион Украины.

Подопечные Мирона Маркевича 27 апреля обыграли Полтаву 1:0 в 6-м туре Первой лиги в Группе повышения благодаря единственному голу Ресифи на 10-й минуте. Но повышение Карпат не было бы возможным уже сейчас без фиаско Левого берега в поединке с ФК Кудровка-Нива (1:2).

Сейчас у львовского коллектива 60 очков. У Левого берега, который идет на 3-й позиции, в активе 46 пунктов. До завершения сезона в Первой лиге командам осталось провести по 4 тура. Таким образом, максимальное количество очков, которое может набрать киевский клуб, составляет 58 баллов.

Карпаты уже не опустятся ниже 2-го места в таблице второго по силе дивизиона Украины, а именно две лучшие команды выйдут напрямую в УПЛ 2024/25. Еще 2 клуба разыграют путевку в стыковых матчах с командами из элитного дивизиона.

Вторую строчку в Первой лиге Украины сейчас занимает «Ингулец» с 55 пунктами.

«Карпаты» сыграют в УПЛ впервые с сезона 2019/2020.

Первая лига Украины 2023/24. 27 апреля

Группа повышения. 6-й тур

Полтава – Карпаты – 0:1

Гол: Ресифи, 10

Левый Берег – Кудровка-Нива – 1:2

Голы: Сухоручко, 16 – Нехтий, 33 (пен.), Вечурко, 43

Ингулец – Прикарпатье – 4:0

Голы: Кольцов, 4, 40, Ситало, 30 (пен.), Богунов, 33

Группа понижения. 6-й тур

Буковина – Диназ Вышгород – 0:1

Гол: Новиков, 38

Подолье – Чернигов – 2:1

Голы: Веремиенко, 4, Кобзар, 75 (пен.) – Койдан, 26

Удаление: Вересоцкий, 74