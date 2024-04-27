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Чемпионат Украины
Ингулец
27.04.2024 14:00 - : -
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
27 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:48
691
0

Полтава – Карпаты, Ингулец – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 апреля трансляцию поединков Первой лиги

27 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:48
691
0
Полтава – Карпаты, Ингулец – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE

27 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 27 апреля

Чемпионская группа

  • 12:30. Полтава – Карпаты Львов
  • 13:30. Левый берег – Кудровка-Нива Бузовая
  • 14:00. Ингулец – Прикарпатье

Группа выбывания

  • 12:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород
  • 13:00. Подолье Хмельницкий – Чернигов

Турнирная таблица

12:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород

12:30. Полтава – Карпаты Львов

13:00. Подолье Хмельницкий – Чернигов

13:30. Левый берег – Кудровка-Нива Бузовая

14:00. Ингулец – Прикарпатье

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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