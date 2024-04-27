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Украина. Первая лига27 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:48
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Полтава – Карпаты, Ингулец – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 апреля трансляцию поединков Первой лиги
27 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:48
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27 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 27 апреля
Чемпионская группа
- 12:30. Полтава – Карпаты Львов
- 13:30. Левый берег – Кудровка-Нива Бузовая
- 14:00. Ингулец – Прикарпатье
Группа выбывания
- 12:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород
- 13:00. Подолье Хмельницкий – Чернигов
Турнирная таблица
12:00. Буковина Черновцы – Диназ Вышгород
12:30. Полтава – Карпаты Львов
13:00. Подолье Хмельницкий – Чернигов
13:30. Левый берег – Кудровка-Нива Бузовая
14:00. Ингулец – Прикарпатье
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