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  4. ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 02:42 |
828
0

ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко

Видимо, WTA уж очень сильно беспокоится о здоровье Арины...

04 июня 2023, 02:42 |
828
0
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

3 июня первая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после победы над Синь Ю Ван (6:0, 6:0) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во время открытого общения со СМИ польский журналист Доминик Сеньковски задал Иге вопрос на польском языке о Арине Соболенко.

В итоге организаторы пресс-конференции прервали встречу.

Позже Сеньковски получил комментарий от WTA по этому инциденту:

«Мы приносим извинения за недоразумение, но нам не хватило понимания польского языка, и пресс-конференция была завершена, поскольку мы просто не успели».

Ранее Соболенко провела закрытую пресс-конференцию, аргументировав это тем, что она переживает за свое психологическое здоровье.

ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко

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пресс-конференция Ига Свёнтек Арина Соболенко видео
Источник Twitter
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