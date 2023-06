3 июня первая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после победы над Синь Ю Ван (6:0, 6:0) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во время открытого общения со СМИ польский журналист Доминик Сеньковски задал Иге вопрос на польском языке о Арине Соболенко.

В итоге организаторы пресс-конференции прервали встречу.

Позже Сеньковски получил комментарий от WTA по этому инциденту:

«Мы приносим извинения за недоразумение, но нам не хватило понимания польского языка, и пресс-конференция была завершена, поскольку мы просто не успели».

Ранее Соболенко провела закрытую пресс-конференцию, аргументировав это тем, что она переживает за свое психологическое здоровье.

ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко

Iga Świątek's conference was interrupted today after a question about Aryna Sabalenka. I received a comment from WTA: "We apologize for the misunderstanding but there was a lack of Polish language comprehension and ended the press conference as we were simply out of time."