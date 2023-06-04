ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Видимо, WTA уж очень сильно беспокоится о здоровье Арины...
3 июня первая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после победы над Синь Ю Ван (6:0, 6:0) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
Во время открытого общения со СМИ польский журналист Доминик Сеньковски задал Иге вопрос на польском языке о Арине Соболенко.
В итоге организаторы пресс-конференции прервали встречу.
Позже Сеньковски получил комментарий от WTA по этому инциденту:
«Мы приносим извинения за недоразумение, но нам не хватило понимания польского языка, и пресс-конференция была завершена, поскольку мы просто не успели».
Ранее Соболенко провела закрытую пресс-конференцию, аргументировав это тем, что она переживает за свое психологическое здоровье.
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Iga Świątek's conference was interrupted today after a question about Aryna Sabalenka. I received a comment from WTA: "We apologize for the misunderstanding but there was a lack of Polish language comprehension and ended the press conference as we were simply out of time."— Dominik Senkowski (@dsenkowski07) June 3, 2023
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