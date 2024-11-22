«Он стал болтуном». Неймар прошелся по обладателю Золотого мяча
Бразилец раскритиковал Родри за слова о Винисиусе
Испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча 2024» Родри высказался о бразильском вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре:
«Я думаю, что Вини умный парень и со временем поймет, что чем больше он будет уделять внимания полю, тем лучше будет выглядеть в глазах других. Как и все, он имеет пространство для совершенствования как на поле, так и за его пределами. Я уверен, что люди дадут Винисиусу хороший совет, тем более он играет в «Реале». Это клуб с ценностями».
Однако другому бразильцу, Неймару из саудовского «Аль-Хиляля», похоже, не понравилось мнение испанца, о чем свидетельствует комментарий под соответствующей публикацией в Instagram:
«Теперь он стал болтуном».
💥 "Se convirtió en un HABLADOR AHORA".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2024
🔥 NEYMAR RESPONDE a las palabras de RODRI sobre VINICIUS y el BALÓN DE ORO. pic.twitter.com/17CkanHjvf
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