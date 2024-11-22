Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он стал болтуном». Неймар прошелся по обладателю Золотого мяча
Саудовская Аравия
22 ноября 2024, 20:24 |
765
1

«Он стал болтуном». Неймар прошелся по обладателю Золотого мяча

Бразилец раскритиковал Родри за слова о Винисиусе

22 ноября 2024, 20:24 |
765
1
«Он стал болтуном». Неймар прошелся по обладателю Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча 2024» Родри высказался о бразильском вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре:

«Я думаю, что Вини умный парень и со временем поймет, что чем больше он будет уделять внимания полю, тем лучше будет выглядеть в глазах других. Как и все, он имеет пространство для совершенствования как на поле, так и за его пределами. Я уверен, что люди дадут Винисиусу хороший совет, тем более он играет в «Реале». Это клуб с ценностями».

Однако другому бразильцу, Неймару из саудовского «Аль-Хиляля», похоже, не понравилось мнение испанца, о чем свидетельствует комментарий под соответствующей публикацией в Instagram:

«Теперь он стал болтуном».

По теме:
Сенсационное возвращение. Реал может подписать легенду клуба – это не Рамос
«Лучший коуч в истории». Холанд – про новый контракт Гвардиолы
«Приятно удивлен. Тренер доверяет молодым». Месси – о Флике
Неймар Родри Манчестер Сити Аль-Хиляль Золотой мяч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: El Chiringuito TV
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
Волейбол | 22 ноября 2024, 14:13 4
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка

В клубе осуждают действия игроков

«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
Футбол | 22 ноября 2024, 19:55 0
«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб
«Он его потерял». Бывший скаут Барселоны посоветовал Зинченко сменить клуб

Боян Кркич-старший не видит будущего для украинца в Арсенале

«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
Бокс | 22.11.2024, 09:18
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Футбол | 22.11.2024, 10:54
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Футбол | 21.11.2024, 20:41
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Миколай Гуцуляк
Саме так. Сіра мишка зі Золотим м'ячем. Що означають дивні слова «»?? Тебе, юноша, оцінювали за «на полі»? Чи за «його межами»? Тобі дали золотий м'яч чи золотий мікрофон? Правий Неймар
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
22.11.2024, 05:39 1
Бокс
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
Это пенальти? Экс-арбитр ФИФА оценил два эпизода в матче Албания – Украина
21.11.2024, 00:23
Футбол
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 4
Футбол
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
20.11.2024, 17:19 16
Футбол
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
Дэвис сообщил, что ему сказал Фьюри после нокдауна от Усика в 9-м раунде
21.11.2024, 09:15 3
Бокс
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
Алиев признался, сколько заработал с Милевским на матче сборной Украины
21.11.2024, 10:30 5
Футбол
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем