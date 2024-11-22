Кто заберет? Талант Брайтона хочет покинуть клуб зимой

Ирландский форвард «Брайтона» Эван Фергюсон горит желанием покинуть клуб зимой, сообщает Football Insider.

20-летний страйкер недоволен отсутствием игровой практики после прихода в клуб Фабиан Хюрцелера. Ситуация навряд ли поменяется, учитывая игровую форму Дэнни Уэлбека и Жоао Педро. Добавив сверху появление в клубе Жоржиньо Рюттера, получаем не очень приятную ситуацию для талантливого форварда.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол.

Эван Фергюсон может перейти в «Челси».