Две баранки. Свентек уничтожила китаянку в 1/16 финала Ролан Гаррос 2023
Первая ракетка мира не оставила шансов Синь Ю Ван
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
Польская теннисистка в третьем раунде Ролан Гаррос разгромила китаянку Синь Ю Ван (WTA 80) в двух сетах, не отдав ни одного гейма. Матч длился всего 52 минуты.
Ролан Гаррос 2023. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Синь Ю Ван (Китай) – 6:0, 6:0
В текущем сезоне Ига уже вешала две баранки соперницы. Тогда жертвой Свентек стала Анастасия Павлюченкова в Риме.
В следующем раунде французского мейджора Ига встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску – Леся Цуренко.
WOW. WOW. WOW. 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/gLnfehkfMF— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023
Iga in Paris 🔥— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023
R1: 6-4, 6-0
R2: 6-4, 6-0
R3: 6-0, 6-0#RolandGarros pic.twitter.com/Nbe3q0jtEZ
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