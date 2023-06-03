Две баранки. Свентек уничтожила китаянку в 1/16 финала Ролан Гаррос 2023

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Польская теннисистка в третьем раунде Ролан Гаррос разгромила китаянку Синь Ю Ван (WTA 80) в двух сетах, не отдав ни одного гейма. Матч длился всего 52 минуты.

Ролан Гаррос 2023. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Синь Ю Ван (Китай) – 6:0, 6:0

В текущем сезоне Ига уже вешала две баранки соперницы. Тогда жертвой Свентек стала Анастасия Павлюченкова в Риме.

В следующем раунде французского мейджора Ига встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску – Леся Цуренко.