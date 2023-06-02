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  4. Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 19:42 |
876
2

Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ

Видимо, прямые вопросы про лукашенко и войну в Украине заставили Арину немного подумать...

02 июня 2023, 19:42 |
876
2
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси отказалась от открытого общения со СМИ после победы над Камиллой Рахимовой (6:2, 6:2) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Соболенко провела закрытую пресс-конференцию и объяснила свое решение:

«Да, после матча (с Шиманович – ред.) я пообщалась с прессой, как и обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор задают вопросы, которые больше касаются политики, и не так сильного моего тенниса.

Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.

Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности.

А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении.

Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру».

Ранее Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос про войну в Украине.

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Арина Соболенко пресс-конференция Ролан Гаррос 2023 Камилла Рахимова российско-украинская война
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Сергій Юрійович
Нє подході ка мнє, я абідєлась, я абідєлась, раз і навсєгда.... Кровавые детки не сняться, Ариночка?
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+2
Fdail
Цікаво, скільки крилатих,  балістичних ракет та бпла летить на Соболенко, що вона не відчуває себе на прес-конференції в безпеці? 20?30?50? Наскільки ж її заяви все гниліші, гидотніші та цинічніші за попередні. 
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