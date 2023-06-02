Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Видимо, прямые вопросы про лукашенко и войну в Украине заставили Арину немного подумать...
Вторая ракетка мира Арина Соболенко из беларуси отказалась от открытого общения со СМИ после победы над Камиллой Рахимовой (6:2, 6:2) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.
Соболенко провела закрытую пресс-конференцию и объяснила свое решение:
«Да, после матча (с Шиманович – ред.) я пообщалась с прессой, как и обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор задают вопросы, которые больше касаются политики, и не так сильного моего тенниса.
Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.
Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности.
А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении.
Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру».
Ранее Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос про войну в Украине.
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