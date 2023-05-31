Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Ролан Гаррос
31 мая 2023, 20:47 | Обновлено 31 мая 2023, 20:48
3580
10

Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине

Что и требовалось доказать...

31 мая 2023, 20:47 | Обновлено 31 мая 2023, 20:48
3580
10
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко обыграла свою соотечественницу Ирину Шиманович (WTA 214) во 2-м раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 со счетом 7:5, 6:2.

После завершения поединка Соболенко отправилась на послематчевую пресс-конференцию, где ей задали два прямых вопроса:

– Хочу задать вам два вопроса. Первое о беларуси. В 2020 году вы подписали письмо в поддержку лукашенко в то время, когда он отдал приказ мучить и избивать протестующих на улицах. И, наконец, вы появились в его новогоднем поздравлении. Как может быть, что потенциальная ракетка номер один в мире поддерживает диктатора?

– У меня нет комментариев для вас.

– И второй вопрос. Вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну. Но вы можете сказать о себе? Можете сказать: «Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю, что беларусь атакует ракетами Украину, и хочу, чтобы это прекратилось»?

– У меня нет комментариев для вас.

– Итак, вы поддерживаете все это, потому что не можете об этом говорить. Вы не маленький человек, Арина. Все ясно.

Ранее болельщики освистали Марту Костюк за то, что украинка отказалась жать руку Соболенко после матча первого раунда Ролан Гаррос 2023.

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Арина Соболенко Ирина Шиманович Ролан Гаррос 2023 пресс-конференция российско-украинская война
Источник Трибуна
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Комментарии 10
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Serhii P.
Та хай йде нах та кобила!
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+11
Виктор Войцеховский
Белорусский транс за войну, это очевидно. 
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+8
20052011
Эта такая же, как и дунька домрачева. Так у той брата прессовала полиция, а она все равно за Пюрера.
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+3
Выталкиватель парашутистов
Что с нее ( или его) можно взять, кроме анализов ДНК - мужик она или баба... Молчит, потому, что боится повторить судьбу журналиста Шеремета....
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+3
Fdail
Ну ви чтьо,  спорт внє політікі,  спартсмєни ні в чьом не вінавати,  єтьо бальшіє дяді іх заставляют і вапше нада уже штрафавать етіх укрАінцев за нєспартівнає павєдєніє. Ані всєм мішают тенісам заніматься .А пачіму нікто нє баніл аміріканцев,  нє запрєщалі ім свой флах насить, кагда ані убівалі мірних іракскіх жітєлєй, а, а, а?!!! Ето діскрімінація рузкіх , расізм,  ліцємєрний Запад. 
А какой-же Джокавіч маладєц , патріот сваєй страни.
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+2
Алекс днепр
А что будут делать русские долбни и вата когда сдохнет путин сам или повесят ? Полдня плача а потом радостные пляски ?
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+1
Анна Савоськіна
Воно памперс не одягло щоб відповідати на такі питання та ще й курячим мозком чи взагалі без нього, то важко. А взагалі знайшли кого коментувати, то ж зрозуміло все було з оцим недолугими створінням  ще до війни 
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0
Muskrat2
Коментарів в неї немає, а от про "ненависть" українців з неї перло в кожному інтерв'ю, як цю любительницю диктатора образили, не потиснули криваву лапу...
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0
osokor
Тепер вже і білоруська фашистка...
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0
Алекс днепр
Если она вторая ракетка мира то вполне может сделать заявление что лука и его кровавый режим позволяет с территории Белоруссии заводить русские войска в бучу и давать свою территорию для ракетных обстрелов Украины и осудить этого таракана .Ей ничего не будет .она авторитетный человек .Почему она ссыт ?
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0
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