Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине

Вторая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко обыграла свою соотечественницу Ирину Шиманович (WTA 214) во 2-м раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 со счетом 7:5, 6:2.

После завершения поединка Соболенко отправилась на послематчевую пресс-конференцию, где ей задали два прямых вопроса:

– Хочу задать вам два вопроса. Первое о беларуси. В 2020 году вы подписали письмо в поддержку лукашенко в то время, когда он отдал приказ мучить и избивать протестующих на улицах. И, наконец, вы появились в его новогоднем поздравлении. Как может быть, что потенциальная ракетка номер один в мире поддерживает диктатора?

– У меня нет комментариев для вас.

– И второй вопрос. Вы продолжаете говорить, что никто не поддерживает войну. Но вы можете сказать о себе? Можете сказать: «Я, Арина Соболенко, категорически осуждаю, что беларусь атакует ракетами Украину, и хочу, чтобы это прекратилось»?

– У меня нет комментариев для вас.

– Итак, вы поддерживаете все это, потому что не можете об этом говорить. Вы не маленький человек, Арина. Все ясно.

Ранее болельщики освистали Марту Костюк за то, что украинка отказалась жать руку Соболенко после матча первого раунда Ролан Гаррос 2023.