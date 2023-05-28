Ролан Гаррос28 мая 2023, 14:40 | Обновлено 28 мая 2023, 14:48
3528
8
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Французам не понравилось, что украинка не стала жать руку представительнице рб
28 мая 2023, 14:40 | Обновлено 28 мая 2023, 14:48
3528
8
Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.
После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.
Более того, Соболенко после этого еще и демонстративно поклонилась зрителям.
Ранее Арина заявляла, что Марта ее ненавидит.
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Комментарии 8
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Ганьба!! Жалюгідні європейські клоуни а не фанати, які бачать в своїх тупих головах "спорт внє палітікі" ще й підтримують росіян і білорусок які як невинні овечки в той час коли в Україні геноцид. Живучи в комфорті фанатіки хочуть бачити рукостискання, в той час коли батьки Марти з Києва, а вночі було запущено 54 шахеда, і деякі летіли через білоруський кордон.Слава ППО.До цих тупих європейців це ніколи не дійде, до поки не почнуться вибухи і смерті в їх країнах.. Марта дякую. Люблю тебе❤️
Якщо порівнювати європейців у їх відношенні до сьогоднішньої війни, то французи точно пасуть задніх, і премєр у такий же, і допомога Україні слабенька, і тільки не чіпайти нас. От і вся їх позиція.
Ну шо ж, жаль шо Марта програла, але поводилась гідно. Повага. Марта в тебе все попереду, ми в тебе віримо.
Та глядачі - то маса , яка табуном йде за переможцями. Калініна не потиснула руку двічі за Рим, й чомусь ані жодного свисту в її сторону. Якщо б Марта показала чудову за якістю гру й обіграла би Соболенко, то у глядачів між оплесками Костюк не було би часу її освистувати. А так маємо те, що маємо...
Аби шлях їх трафив!
Жабокряки научились свистеть?
Куди тим глядачам до наших бід.
Інтриги покруче ніж у Санта Барбарі
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