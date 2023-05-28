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  4. ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Ролан Гаррос
28 мая 2023, 14:40 | Обновлено 28 мая 2023, 14:48
3528
8

ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко

Французам не понравилось, что украинка не стала жать руку представительнице рб

28 мая 2023, 14:40 | Обновлено 28 мая 2023, 14:48
3528
8
ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Более того, Соболенко после этого еще и демонстративно поклонилась зрителям.

Ранее Арина заявляла, что Марта ее ненавидит.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Volodymyr Kolos
Ганьба!! Жалюгідні європейські клоуни а не фанати, які бачать в своїх тупих головах "спорт внє палітікі" ще й підтримують росіян і білорусок які як невинні овечки в той час коли в Україні геноцид. Живучи в комфорті фанатіки хочуть бачити рукостискання, в той час коли батьки Марти з Києва, а вночі було запущено 54 шахеда, і деякі летіли через білоруський кордон.Слава ППО.До цих тупих європейців це ніколи не дійде, до поки не почнуться вибухи і смерті в їх країнах.. Марта дякую. Люблю тебе❤️
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+15
chevars
Якщо порівнювати європейців у їх відношенні до сьогоднішньої війни, то французи точно пасуть задніх, і премєр у такий же, і допомога Україні слабенька, і тільки не чіпайти нас. От і вся їх позиція.
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+4
chak98
Ну шо ж, жаль шо Марта програла, але поводилась гідно. Повага. Марта в тебе все попереду, ми в тебе віримо.
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+3
Fdail
Та глядачі - то маса , яка табуном йде за переможцями.  Калініна не потиснула руку двічі за Рим, й чомусь ані жодного свисту в її сторону. Якщо б Марта показала чудову за якістю гру й обіграла би Соболенко, то у глядачів між оплесками Костюк не було би часу її освистувати. А так маємо те, що маємо...
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+2
Петя Рудик
Аби шлях їх трафив!
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+1
Kovalchuk
Жабокряки научились свистеть?
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+1
олег инкогнито
Куди тим глядачам до наших бід.
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0
Обсервер Влад
Інтриги покруче ніж у Санта Барбарі
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-1
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