ВИДЕО. Зрители в Париже освистали Костюк после матча с Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.

После завершения матча Костюк не пожала руку представительнице рб, за что была освистана некоторыми болельщиками на трибунах корта Филиппа Шатрие – центральной арены французского мейджора.

Более того, Соболенко после этого еще и демонстративно поклонилась зрителям.

Ранее Арина заявляла, что Марта ее ненавидит.