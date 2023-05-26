СОБОЛЕНКО: «Если Костюк меня ненавидит, я ничего не могу с этим поделать»

Второй номер мирового рейтинга Арина Соболенко в курсе, что украинка Марта Костюк откажется пожать руку после их матча первого круга на Ролан Гаррос.

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать.

Есть люди, которые меня любят, и есть люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего такого к ней не чувствую.

Если бы я могла, я бы остановила войну. А насчет рукопожатий, я могу понять украинок. Я представляю, что если они будут пожимать руки теннисисткам из рф и рб, то они получат столько сообщений из своих стран.

Так что я понимаю, почему они этого не делают. В то же время, мне кажется, что спорт не должен быть связан с политикой. Как будто мы просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо без рукопожатий, я буду счастлива», – сказала Соболенко.