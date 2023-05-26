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Ролан Гаррос
26 мая 2023, 17:52 | Обновлено 26 мая 2023, 17:53
385
1

СОБОЛЕНКО: «Если Костюк меня ненавидит, я ничего не могу с этим поделать»

Вторая ракетка мира понимает, почему украинки не жмут руки спортсменкам из рф и рб

26 мая 2023, 17:52 | Обновлено 26 мая 2023, 17:53
385
1
СОБОЛЕНКО: «Если Костюк меня ненавидит, я ничего не могу с этим поделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Второй номер мирового рейтинга Арина Соболенко в курсе, что украинка Марта Костюк откажется пожать руку после их матча первого круга на Ролан Гаррос.

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать.

Есть люди, которые меня любят, и есть люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего такого к ней не чувствую.

Если бы я могла, я бы остановила войну. А насчет рукопожатий, я могу понять украинок. Я представляю, что если они будут пожимать руки теннисисткам из рф и рб, то они получат столько сообщений из своих стран.

Так что я понимаю, почему они этого не делают. В то же время, мне кажется, что спорт не должен быть связан с политикой. Как будто мы просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо без рукопожатий, я буду счастлива», – сказала Соболенко.

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Источник RFI
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Andrey_1992
картопля вилізла
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