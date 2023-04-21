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Чемпионат Англии
Арсенал
21.04.2023 22:00 – 72 1 : 3
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2023, 22:00 |
2820
42

Арсенал – Саутгемптон. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 32-го тура АПЛ

21 апреля 2023, 22:00 |
2820
42
Арсенал – Саутгемптон. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

В прошлом календарном году «Саутгемптон» не проигрывал столичному гранду – 1:0 и 1:1. Впрочем, оба раза поединки проводились на Сент-Мэри.

Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Уолкотт (Саутгемптон).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Алькарас (Саутгемптон).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 42
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ALM
Зина виноват в том, что его не было на его позиции в обоих голах
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
antt
Ну це найгірший варіант який можна було припустити для Арсенала. Тоді і програвати від самого МС не треба.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Maksimka
Хтось скаже граючому тренеру Зінченко, що його позиція на полі в цему матчі лівого захисника?) Чи Габріель та інші мають замість нього підвищать??
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+1
Михайло Брижак
Ну все,подякуєм Арсеналу за конкуренцію за перше місце в АПЛ.Але не цьому сезоні.Вихід в ЛЧ вже прогрес 
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0
Springfield
Шурик волнуется. Матч №100 в АПЛ!  Уже видит 100 грамм на столе и пельмени башкирские от жены.  Вон Колос сегодня тоже 100 матчей сыграл в УПЛ, и тоже переволновался на 0:1.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Пропустив перший тайм майже і чесно кажучи здивувався рахунку.
Дивився останні 10 хвилин. Якщо будуть так грати як останні 10 хвилин то буде як з Борнмутом, але це АПл і все може ж бути.
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0
Показать Скрыть 7 ответов
Octopus
Не, Арсенал играет хорошо, просто два несчастных случая. Которые говорят о том, что Арсенал психологически напряжен.
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0
Дані Рохас
Это уже конечная. Изи первый титул АПЛ для величайшего!
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0
iw_miami
да, это Англия, детка
то арсеналы-ливерпули по 20 лет подряд без титула в вышке, то челси-ттх по 50))
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-1
Octopus
Он создает численное преимущество в центре поля. Эту фишку как признался Гвардиола Артета еще в Ман Сити придумал и перетащил с Зинченко в Арсенал. Даже когда Тирни выходит, его просят играть так же, хотя его сильная сторона - классическая латеральная.
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-1
ALM
Защита в Арсенале хоть есть? Внешне безобидные ситуации сами себе раскручивают до привозов. И это не только про первый гол.
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-1
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Andr88
А ругали Де Хея.Тут красавец ещё похлеще 
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-2
Показать Скрыть 11 ответов
Springfield
Это уже даже не третий раз, когда Арсенал заботится что бы зрителям было интересно и во втором тайме.  Потом  выйдут и наклепают сколько надо.  Святые  долго не протянут в автобусе.    Ну разве что штук 5 забьют.
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-5
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