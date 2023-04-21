Арсенал – Саутгемптон. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 32-го тура АПЛ
21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
В прошлом календарном году «Саутгемптон» не проигрывал столичному гранду – 1:0 и 1:1. Впрочем, оба раза поединки проводились на Сент-Мэри.
Арсенал – Саутгемптон. Лидер vs аутсайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 21, 2023
🔙 Zinchenko returns
🪄 Vieira in midfield
🌶️ Saka in attack
Let’s get back to winning ways, together! pic.twitter.com/VK0bayYcBn
Lining up in London 😇— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 21, 2023
Here’s the #SaintsFC team for tonight’s game against Arsenal: pic.twitter.com/zIhxoVZ882
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Барелла забил самый красивый мяч по версии болельщиков
Британец анонсировал свой новый поединок
Дивився останні 10 хвилин. Якщо будуть так грати як останні 10 хвилин то буде як з Борнмутом, але це АПл і все може ж бути.
то арсеналы-ливерпули по 20 лет подряд без титула в вышке, то челси-ттх по 50))