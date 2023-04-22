Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Саутгемптон – 3:3. Суперкамбэк фаворита. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
21.04.2023 22:00 – FT 3 : 3
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 апреля 2023, 03:57 | Обновлено 22 апреля 2023, 07:54
1927
0

Арсенал – Саутгемптон – 3:3. Суперкамбэк фаворита. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 32 тура чемпионата Англии

22 апреля 2023, 03:57 | Обновлено 22 апреля 2023, 07:54
1927
0
Арсенал – Саутгемптон – 3:3. Суперкамбэк фаворита. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 3:3.

По ходу встречи «канониры» проигрывали со счетом 1:3, но на последних минутах сумели вырвать ничейный результат.

«Арсенал» продолжает бороться за чемпионство. Лондонский клуб на пять очков опережает «Манчестер Сити», который провел на 2 матча меньше. В следующем туре АПЛ «канониры» встретятся как раз со своими преследователями. Игра состоится 26 апреля.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дуе Чалета-Цар (Саутгемптон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Уолкотт (Саутгемптон).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Алькарас (Саутгемптон).
По теме:
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Переломный момент. Назван гол недели в Лиге Европы
ВИДЕО. Им грозит вылет. Эспаньол не сумел распечатать ворота Кадиса
Саутгемптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Саутгемптон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Бокс | 21 апреля 2023, 18:12 4
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика
Удар в корпус. Баколе снова рассказал, как нокаутировал Усика

Верим или нет?

ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
Футбол | 21 апреля 2023, 23:25 13
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных
ВИДЕО. Настоящий капитан. Как Зинченко заводил Арсенал после 2 пропущенных

Мотивация от Александра принесла свои плоды – лондонцы отыграли 1 мяч

Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Футбол | 21.04.2023, 16:55
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Почти тайм в меньшинстве. Заря победила Колос
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Бокс | 21.04.2023, 09:59
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
Усик – Фьюри в списке. Мейвезер назвал 5 самых ожидаемых боев современности
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Футбол | 21.04.2023, 23:59
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья назначен Юрий Максимов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
Драма Жуниора. Возвращение в Бразилию оказалось катастрофой для Мораеса
21.04.2023, 10:55 12
Футбол
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
Сенсационный вылет Трампа, максимум Уилсона, иранец угрожает О'Салливану
21.04.2023, 09:35 1
Снукер
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
Жена Ярославского: «Наши жизненные пути разошлись больше года назад»
21.04.2023, 11:45 9
Футбол
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
Аль-Наср выступил с заявлением относительно ситуации с Роналду
21.04.2023, 07:14 4
Футбол
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки
21.04.2023, 09:34
Теннис
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
20.04.2023, 19:50 15
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
Тайсон ФЬЮРИ: «Король WBC возвращается»
21.04.2023, 13:11 10
Бокс
ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
ВИДЕО. Усик? Фьюри скоро объявит следующего соперника
20.04.2023, 13:03 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности