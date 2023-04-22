В пятницу состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 3:3.

По ходу встречи «канониры» проигрывали со счетом 1:3, но на последних минутах сумели вырвать ничейный результат.

«Арсенал» продолжает бороться за чемпионство. Лондонский клуб на пять очков опережает «Манчестер Сити», который провел на 2 матча меньше. В следующем туре АПЛ «канониры» встретятся как раз со своими преследователями. Игра состоится 26 апреля.