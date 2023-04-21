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Арсенал
21.04.2023 22:00 - : -
Саутгемптон
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Англия
21 апреля 2023, 01:49 |
7
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Арсенал – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 21 апреля в 22:00 по Киеву

21 апреля 2023, 01:49 |
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Арсенал – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

21 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Клуб в марте по пенальти уступили в 1/8 финала Лиги Европы лиссабонскому Спортингу. Причем проиграли португальцам дома, открыв счет. Это был последний турнир, помимо АПЛ, в котором участвовали канониры. Но таким образом Зинченко и компания максимально разгрузили себе календар финишной прямой - будет только Премьер-Лига. Смущало только то, что подопечные Артеты часто сдувались в концовке, достаточно вспомнить перипетии годичной давности. И без осечек не обошлось и на этот раз. Разгромив Лидс, после этого красно-белые ухитрились растерять преимущество в 2 гола с Ливерпулем, и только благодаря сэйвам Ремсдейла и вовсе не проиграли красным. Невероятно, но картина повторилась с Вест Хэмом: снова растеряли преимущество в 2 мяча.

Саутгемптон

Команда чуть более года назад получила наконец-то не только нового, но еще и амбициозного и щедрого владельца. Вроде бы Драган Шолак все делал правильно, не жалея средств, но не делая резких изменений. Но при этом 2022/2023 стало временем, когда не получалось практически ничего, кроме кубкового формата (но и в нем все закончилось в полуфинале максимум). Отсюда и отставки, сначала Ральфа Хазенхюттля, потом - Натана Джонса. В целом, к весне уже смирились, и Рубен Сельес приходил просто худо-бедно закончить сезон. Но при малоизвестном испанце получилось выдать несколько ярких успехов, начав с 1:0 с Челси в дебютном поединке. Но импульса, похоже, надолго не хватило. Апрель начался с поражений - 0:1 с Вест Хэмом, 1:4 с Манчестер Сити, что откатило святых на последнее место.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году Саутгемптон не проигрывал столичному гранду - 1:0 и 1:1. Впрочем, оба раза поединки проводились на Сент-Мэри.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы Зинченко и компании. Ставим на фору -2 гола на хозяев арены c коэффициентом - 1,94.

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Источник Sport.ua
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