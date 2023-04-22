АРТЕТА: «Мы были очень близки к победе. Не видел, чтобы кто-то прятался»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от игры 32-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:3).

«Разочарован результатом. Мы сами себе все усложнили тем, как начали игру, пропустили гол, потом еще один. Продолжали пытаться и создавали один момент за другим, шли к тому, что хотели. В конце концов, поверили, что способны выиграть и имели два очень хороших момента.

Поддержка и любовь, которые мы получали, – полное единение с духом игроков. Мы были очень близки к победе. Не видел, чтобы кто-то прятался – все очень этого хотели.

Уже не дождусь «Манчестер Сити» – это один из тех матчей, который хочешь играть. Когда все на кону, нужно идти и выигрывать. У нас будет невероятное путешествие в Манчестер и мы будем тщательно готовиться к нему», – признался Артета.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится 26 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.