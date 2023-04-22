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  4. АРТЕТА: «Мы были очень близки к победе. Не видел, чтобы кто-то прятался»
Англия
22 апреля 2023, 12:16 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:25
366
2

АРТЕТА: «Мы были очень близки к победе. Не видел, чтобы кто-то прятался»

Испанец – о матче «Арсенала» с «Саутгемптоном»

22 апреля 2023, 12:16 | Обновлено 22 апреля 2023, 12:25
366
2
АРТЕТА: «Мы были очень близки к победе. Не видел, чтобы кто-то прятался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями от игры 32-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:3).

«Разочарован результатом. Мы сами себе все усложнили тем, как начали игру, пропустили гол, потом еще один. Продолжали пытаться и создавали один момент за другим, шли к тому, что хотели. В конце концов, поверили, что способны выиграть и имели два очень хороших момента.

Поддержка и любовь, которые мы получали, – полное единение с духом игроков. Мы были очень близки к победе. Не видел, чтобы кто-то прятался – все очень этого хотели.

Уже не дождусь «Манчестер Сити» – это один из тех матчей, который хочешь играть. Когда все на кону, нужно идти и выигрывать. У нас будет невероятное путешествие в Манчестер и мы будем тщательно готовиться к нему», – признался Артета.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится 26 апреля, начало – в 22:00 по Киеву.

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Микель Артета Арсенал Лондон Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 2
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ВИКТОР АНДРУЩИК
Могли виграти,але пізно ти замінив нульового.В 10 х, нічия це добре ще.
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+1
Andr88
У Саутгемптона 24 очка .а если бы выиграли было бы 26 .Лейстер 25 .ноттнгем и Эвертон по 27 .там тоже рубка 
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+1
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