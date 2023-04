В понедельник, 3 апреля, будет проведен поединок 29-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Эвертон», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает 18-е место с 26 очками. У «Тоттенхэма» 5-я позиция и 49 пунктов.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

Your starting XI this evening 👊



Lloris returns to captain the side © pic.twitter.com/lnGKSzX5n0