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Чемпионат Англии
Эвертон
03.04.2023 22:00 – FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
04 апреля 2023, 01:39 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:10
82
0

Эвертон – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

04 апреля 2023, 01:39 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:10
82
0
Эвертон – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.

Украинец Виталий Миколенко был заявлен в запасе у «ирисок» и вышел на замену на 77-й минуте матча.

АПЛ, 29-й тур

«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 1:1
Голы: Майкл Кин, 90 – Гарри Кейн, 68 (пен)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
88’
Лукас Моура (Тоттенхэм) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
58’
Абдулай Дукуре (Эвертон) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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