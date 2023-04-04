В матче 29-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.

Украинец Виталий Миколенко был заявлен в запасе у «ирисок» и вышел на замену на 77-й минуте матча.

АПЛ, 29-й тур

«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 1:1

Голы: Майкл Кин, 90 – Гарри Кейн, 68 (пен)