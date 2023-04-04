Англия04 апреля 2023, 01:39 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:10
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Эвертон – Тоттенхэм – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
04 апреля 2023, 01:39 | Обновлено 04 апреля 2023, 02:10
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В матче 29-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.
Украинец Виталий Миколенко был заявлен в запасе у «ирисок» и вышел на замену на 77-й минуте матча.
АПЛ, 29-й тур
«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 1:1
Голы: Майкл Кин, 90 – Гарри Кейн, 68 (пен)
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
88’
Лукас Моура (Тоттенхэм) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
58’
Абдулай Дукуре (Эвертон) получает красную карточку.
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