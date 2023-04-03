Эвертон вырвал ничью у Тоттенхэма без Конте. Миколенко вышел на 77-й минуте

В матче 29-го тура АПЛ «Эвертон» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.

Это была первая игра «Тоттенхэма» под руководством и.о. главного тренера Кристиана Стеллини. Неделю назад боссы «шпор» уволили Антонио Конте.

На 58-й минуте «Эвертон» остался в меньшинстве, поскольку был удален Абдулайе Дукуре. На 68-й минуте точным ударом с пенальти счет открыл Гарри Кейн.

Украинец Виталий Миколенко был заявлен в запасе у ирисок и вышел на замену на 77-й минуте матча.

Форвард лондонцев Лукас Моура был удален на 88-й минуте, и составы уравнялись. В концовке игры Майкл Кин вырвал для ирисок ничью (1:1).

«Тоттенхэм» набрал 50 очков и догнал «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» (дележ 3–5 мест). «Эвертон» вышел из зоны вылета, набрав 27 баллов (15-я позиция).

Премьер-лига. 29-й тур, 3 апреля

Эвертон – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Майкл Кин, 90 – Гарри Кейн, 68 (пен)