3 апреля на «Гудисон Парк» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Тоттенхэмом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Эвертон

Клуб повторяет во многом сценарий непростого прошлого сезона, когда хэппи-энд в виде невылета из АПЛ была обеспечена сменой наставника по ходу розыгрыша. Лэмпард с миссией год назад справился, не допустив падения ирисок в Чемпионшип. Но ничего не смог усилить - легендарная команда болталась и дальше в опасной зоне. И увольнение Фрэнка после поражения прямому конкуренту Вест Хэму было оправданно, даже выглядело запоздалым. Его преемник Шон Дайч очень быстро исправил ситуацию. С ним получилось выиграть еще в феврале у Арсенала и Лидса. А потом удалось набрать очки в 3-х последних турах кряду. С Ноттингем Форест и даже Челси были ничьи по 2:2, а у Брентфорда выиграли. Правда, сейчас Миколенко утратил место основного, и начал больше выходить на замену. Пусть и делает это с пользой.

Тоттенхэм

Команда в марте осталась без тренера. Антонио Конте показал себя достаточно характерно. С одной стороны, Граф дал быстрый результат, возможно, удивил даже себя - он успел не просто вытащить шпор из ямы, но и уже в прошлом сезоне финишировал на 4-м месте, вернув в Лигу чемпионов. И даже сейчас результаты неплохие - апрель Кейн и компания встречают на той же позиции, в квартете. Но итальянец успел рассориться со всеми, да и результаты ухудшились. Тут и невнятный вылет из Лиги чемпионов – после 0:1 на Сан-Сиро так и не смогли забить дома, закончив в меньшинстве с Миланом. И кубковые неудачи - как можно было вылететь от Шеффилд Юнайтед, потеряв шанс взять трофей? Наконец, и в АПЛ было все больше осечек. Очередная ничья 3:3 с Саутгемптоном стала поводом для скандального интервью, что спалило все мосты.

Статистика личных встреч

Эвертон ухитрялся четырежды не проиграть Тоттенхэму. Но в 2022-м году шпоры выиграли в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают Хотспурс фаворитом пары даже в такой ситуации. Но и Эвертону нужно и дальше брать очки. Ставим на обе забьют с коэффициентом - 1,88.