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Чемпионат Англии
Арсенал
01.04.2023 17:00 – FT 4 : 1
Лидс
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Англия
01 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 19:06
1355
3

Арсенал с Зинченко обыграл Лидс, Жезус забил впервые за полгода

Игра завершилась со счетом 4:1, украинец провел на поле 85 минут

01 апреля 2023, 18:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 19:06
1355
3
Арсенал с Зинченко обыграл Лидс, Жезус забил впервые за полгода
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Счет в матче открыл Габриэль Жезус на 35-й минуте. Бразилец реализовал 11-метровый. Этот гол стал для него первым с октября 2022 года. Спустя 10 минут после начала второго тайма Жезус оформил дубль. Также в этой игре за «Арсенал» отличились Бен Уайт и Гранит Джака.

Единственный гол «Лидс» забил на 76-й минуте, отличился Расмус Кристенсен.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Результативными действиями Александр не отметился. Интересно, что Кристенсен забил после того, как мяч после его удара отрикошетил от Зинченко.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата АПЛ, имея в своем активе 72 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 64 пункта и на одну игру меньше.

Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Арсенал – Лидс – 4:1

Голы: Жезус, 35 (пен.), 55, Уайт, 47, Джака, 85 – Кристенсен, 76

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Old Т
Передразнили Манчестер Сити.
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+1
avk2307
Другий тайм солідно.
Перший ходили як сонні мухи.
Але  Перемога і до Чемпіонства трохи ближче.
Наступний Ліверпуль
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+1
luceorius
 Та Арсенал і без Зінченка виграв би, тим більше нічим не відзначився - мабуть, знову беріг сили для наступного тренування. Спостеріг, що чим рідше про нього згадують, тим краще він починає грати.
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0
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