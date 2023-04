Арсенал с Зинченко обыграл Лидс, Жезус забил впервые за полгода

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Счет в матче открыл Габриэль Жезус на 35-й минуте. Бразилец реализовал 11-метровый. Этот гол стал для него первым с октября 2022 года. Спустя 10 минут после начала второго тайма Жезус оформил дубль. Также в этой игре за «Арсенал» отличились Бен Уайт и Гранит Джака.

Единственный гол «Лидс» забил на 76-й минуте, отличился Расмус Кристенсен.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 85 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни. Результативными действиями Александр не отметился. Интересно, что Кристенсен забил после того, как мяч после его удара отрикошетил от Зинченко.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице чемпионата АПЛ, имея в своем активе 72 очка после 29 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 64 пункта и на одну игру меньше.

Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Арсенал – Лидс – 4:1

Голы: Жезус, 35 (пен.), 55, Уайт, 47, Джака, 85 – Кристенсен, 76

Four goals.

Three points.

Two Gabby goals.

One big team win. pic.twitter.com/tAmZFZltbB