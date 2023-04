1 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Лидсом».

Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет видеосервис SetantaSports.

«Лидс» в последний раз выигрывал 20 лет назад – в 2003-м году. Все 5 крайних поединка выигрывали «канониры». Матч 1-го круга АПЛ между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу Александра Зинченко и компании.

Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Holding at the back

🤩 Trossard on the wing

⚡ Gabby leads the line



Let's keep this good form up 👊 pic.twitter.com/wlH513EC53