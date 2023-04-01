Арсенал – Лидс. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 апреля в 17:00 по Киеву
1 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Лидсом».
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Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет видеосервис SetantaSports.
«Лидс» в последний раз выигрывал 20 лет назад – в 2003-м году. Все 5 крайних поединка выигрывали «канониры». Матч 1-го круга АПЛ между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу Александра Зинченко и компании.
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 1, 2023
🧱 Holding at the back
🤩 Trossard on the wing
⚡ Gabby leads the line
Let's keep this good form up 👊 pic.twitter.com/wlH513EC53
📋 Your #LUFC Starting XI... pic.twitter.com/jRogbVt9FT— Leeds United (@LUFC) April 1, 2023
События матча
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