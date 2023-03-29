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29 марта 2023, 10:41 |
281
0

Арсенал – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 апреля в 17:00 по Киеву

29 марта 2023, 10:41 |
281
0
Арсенал – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Лидсом». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Клуб выходит на финальный отрезок нынешнего сезона и окончательно сосредоточился на единственном и главном задании. Очевидно, что Микель Артета был бы не против параллельно побороться и за успех в Лиге Европы. Там в 1/8 финала, после 2:2 в Лиссабоне, он выставил вполне основной состав на ответный поединок со Спортингом. Но его подопечные растеряли массу шансов, получили чуть ли не с центра поля ответный гол и проиграли португальцам по пенальти. В итоге теперь можно (и нужно!) все силы и внимание сосредоточить на АПЛ. Там канониры точно стали открытием сезона - достаточно посмотреть, сколько предыдущих лет они находились за пределами лигочемпионовской четверки. Но также есть угроза снова все испортить в концовке, упустив 1-е место - Сити не так и далеко. Впрочем, рецепт понятен: нужно побеждать. Как и получалось во всех 6 крайних турах.

Лидс

Команда тоже находится в условиях, когда можно и нужно забивать. Это популярный и не лишенный амбиций клуб, но, во-первых, он только относительно недавно при Бьелсе вернулся из Чемпионшипа. Во-вторых, белые 2-й год кряду ведут сложную борьбу за выживание в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне помогла смена менеджера в конце зимы. Сейчас сценарий пытаются повторить, и с Джесси Маршем попрощались. Его сменил Хави Грасия и это помогло. Испанец дебютировал с 1:0 в поединке с прямым конкурентом – Саутгемптоном. А в крайних поединках были 2:2 дома с Брайтоном и 4:2 на поле Вулверхэмптона. В итоге на паузу получилось уйти на 14-м месте. Но, с другой стороны, в активе всего на 2-3 балла больше, чем у аутсайдеров.

Статистика личных встреч

Лидс в последний раз выигрывал 20 лет назад – в 2003-м году. Все 5 крайних поединка выигрывали канониры.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Зинченко и компании не будет проблем с очередной победы. Но Лидс обязан цепляться за очки - ставим на тотал больше 2,5 голов c коэффициентом - 1,6.

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Источник Sport.ua
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