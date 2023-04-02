Англия02 апреля 2023, 05:55 |
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Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ
02 апреля 2023, 05:55 |
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В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».
Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур
Арсенал – Лидс – 4:1
Голы: Жезус, 35 (пен.), 55, Уайт, 47, Джака, 85 – Кристенсен, 76
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Лидс).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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