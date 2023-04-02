Арсенал – Лидс – 4:1. Дубль Жезуса, Зинченко помог забить павлинам. Видео

В субботу, 1 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Арсенал» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Арсенал – Лидс – 4:1

Голы: Жезус, 35 (пен.), 55, Уайт, 47, Джака, 85 – Кристенсен, 76