Умер экс-президент Порту, который руководил командой 42 года
Жолже Нуну Пинто да Кошта помог клубу установить несколько рекордов
На 88-м году жизни скончался бывший президент португальского «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Да Кошта возглавлял «Порту» с 1982 по 2024 год, что стало самым длинным президентским сроком в истории профессионального футбола.
Под его руководством клуб 23 раза становился чемпионом Португалии, 15 раз выигрывал национальный кубок и 22 раза получал Суперкубок страны.
«Порту» также достиг значительных успехов на европейской арене: дважды выигрывал Лигу чемпионов (1987, 2004) и дважды триумфовал в Кубке УЕФА (2003, 2011).
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