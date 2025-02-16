Умер экс-президент Порту, который руководил командой 42 года

На 88-м году жизни скончался бывший президент португальского «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Да Кошта возглавлял «Порту» с 1982 по 2024 год, что стало самым длинным президентским сроком в истории профессионального футбола.

Под его руководством клуб 23 раза становился чемпионом Португалии, 15 раз выигрывал национальный кубок и 22 раза получал Суперкубок страны.

«Порту» также достиг значительных успехов на европейской арене: дважды выигрывал Лигу чемпионов (1987, 2004) и дважды триумфовал в Кубке УЕФА (2003, 2011).

Ранее стало известно о смерти легендарного футболиста «Вест Хэма» Ронни Бойса.