Умер легендарный игрок Вест Хэма, который всю жизнь работал в клубе

На 83-м году жизни скончался известный английский футболист Ронни Бойс.

В 1959 году совсем юный Бойс перешел в «Вест Хэм» из школьной крикетной команды.

Дебютировал в том же году в матче против «Миллуолла» в Южном кубке. Начал выступления на позиции полузащитника.

Уже через год сыграл свой первый официальный матч в чемпионате Англии против «Престона».

С тех пор Ронни Бойс провел в «Вест Хэме» 14 сезонов. За этот период он одержал победу в Кубке Англии (1964) и Суперкубке страны (1964).

19 мая 1965 года выступал в финале Кубка Кубков, который «Вест Хэм» выиграл.

После завершения игровой карьеры Бойс вошел в тренерский штаб «молотобойцев» и работал в структуре клуба до 1995 года.

В 2019 году «Вест Хэм» наградил его за «пожизненные заслуги».