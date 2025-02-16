Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Петрокубом

16-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором будут соревноваться «Динамо» Киев и молдавский «Петрокуб».

Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena», начало в 15:00.

Это уже второй товарищеский матч за день для киевского «Динамо». В утренней игре команда играла против латвийского РФШ.

На матч против «Петрокуба» Александр Шовковский выставил следующий состав:

«Динамо»: Игнатенко, Захарченко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваев, Буяльский, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.