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  4. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Петрокубом
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 14:50 |
1214
0

Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Петрокубом

Украинский клуб проводит заключительную игру тренировочных сборов

16 февраля 2025, 14:50 |
1214
0
Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Петрокубом
ФК Динамо

16-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором будут соревноваться «Динамо» Киев и молдавский «Петрокуб».

Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Gloria Sports Arena», начало в 15:00.

Это уже второй товарищеский матч за день для киевского «Динамо». В утренней игре команда играла против латвийского РФШ.

На матч против «Петрокуба» Александр Шовковский выставил следующий состав:

«Динамо»: Игнатенко, Захарченко, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваев, Буяльский, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару.

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товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Динамо Киев стартовые составы Петрокуб Хынчешты учебно-тренировочные сборы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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