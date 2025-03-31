Известный тренер назвал игроков, способных заменить Мудрика в отборе на ЧМ
Олег Дулуб отметил Александра Назаренко, Алексея Гуцуляка и Александра Зубкова
Известный в Украине тренер Олег Дулуб высказался относительно возможных замен вингеру Михаилу Мудрику в составе национальной сборной Украины.
– Гуцуляк может стать заменой Мудрика в сборной?
– В Украине достаточно квалифицированных вингеров, тот же Зубков, Назаренко. В первом матче против Бельгии Гуцуляк сыграл очень качественно, накрыл соперника в момент приема и безупречно исполнил. Эта игра показала, как отдельные футболисты могут переламывать ход матча.
Напомним, Михаил Мудрик сейчас отбывает отстранение от футбола по делу с допингом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из города Пирей одолел Панатинаикос в матче чемпионата Греции со счетом 4:2
Роман Яремчук оформил дубль в ворота «Панатинаикоса»