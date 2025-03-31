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Чемпионат мира
31 марта 2025, 09:49 | Обновлено 31 марта 2025, 10:24
474
1

Известный тренер назвал игроков, способных заменить Мудрика в отборе на ЧМ

Олег Дулуб отметил Александра Назаренко, Алексея Гуцуляка и Александра Зубкова

31 марта 2025, 09:49 | Обновлено 31 марта 2025, 10:24
474
1
Известный тренер назвал игроков, способных заменить Мудрика в отборе на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный в Украине тренер Олег Дулуб высказался относительно возможных замен вингеру Михаилу Мудрику в составе национальной сборной Украины.

– Гуцуляк может стать заменой Мудрика в сборной?

– В Украине достаточно квалифицированных вингеров, тот же Зубков, Назаренко. В первом матче против Бельгии Гуцуляк сыграл очень качественно, накрыл соперника в момент приема и безупречно исполнил. Эта игра показала, как отдельные футболисты могут переламывать ход матча.

Напомним, Михаил Мудрик сейчас отбывает отстранение от футбола по делу с допингом.

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Олег Дулуб Александр Назаренко (футболист) Алексей Гуцуляк Александр Зубков сборная Украины по футболу Михаил Мудрик ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Виктор Алтухов
Зубков как-то приближается к Мудрику, остальные далеко.
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