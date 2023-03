Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм

В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Фулхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Счет в матче был открыт на 21-й минуте благодаря голу Габриэля. Буквально через 5 минут преимущество «Арсенала» удвоил Габриэл Мартинелли, а на второй добавленной минуте к первому тайму 3-й гол «канониров» забил Марти Эдегор.

Все 3 гола были забиты после передачи Леандро Троссарда.

Украинский футболист Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни. Стоит отметить, что на 77-й минуте на поле появился форвард «Арсенала» Габриэл Жезус. Он заменил Троссарда. 25-летний бразилец не играл с начала декабря 2022 года из-за травмы.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 66 очков после 27 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 61 пункт.

Чемпионат Англии по футболу. 27-й тур. 12 марта

Фулхэм – Арсенал – 0:3

Голы: Габриэл, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2

Winning on the road - together 👊 pic.twitter.com/J2PxPrEcHa