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Чемпионат Англии
Фулхэм
12.03.2023 16:00 – FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
12 марта 2023, 17:55 | Обновлено 12 марта 2023, 18:13
3497
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Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм

Поединок завершился со счетом 3:0, «канониры» оторвались от «Манчестер Сити»

12 марта 2023, 17:55 | Обновлено 12 марта 2023, 18:13
3497
3
Праздник Габриэлей и ассистент Троссард. Арсенал с Зинченко обыграл Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Фулхэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Счет в матче был открыт на 21-й минуте благодаря голу Габриэля. Буквально через 5 минут преимущество «Арсенала» удвоил Габриэл Мартинелли, а на второй добавленной минуте к первому тайму 3-й гол «канониров» забил Марти Эдегор.

Все 3 гола были забиты после передачи Леандро Троссарда.

Украинский футболист Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни. Стоит отметить, что на 77-й минуте на поле появился форвард «Арсенала» Габриэл Жезус. Он заменил Троссарда. 25-летний бразилец не играл с начала декабря 2022 года из-за травмы.

Сейчас «Арсенал» занимает первое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 66 очков после 27 туров. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 61 пункт.

Чемпионат Англии по футболу. 27-й тур. 12 марта

Фулхэм – Арсенал – 0:3

Голы: Габриэл, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2

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Источник Sport.ua
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Remark
Держите тот же темп и вперед к чемпионству! Ну и Зина само собой тоже молодца! Жаль только, что в его компании в этом сезоне не оказалось и Мудрика. Так бы был рад вдвойне.
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+3
Pixelman
Молодці, так тримати!
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+1
Макс Максов
Троссард поки що, ефективніший ніж Мудрик... А на гру Арсенала приємно дивитися!
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0
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