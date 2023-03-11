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Чемпионат Англии
Фулхэм
12.03.2023 16:00 - : -
Арсенал
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Англия
11 марта 2023, 17:59 |
254
1

Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 марта в 16:00 по Киеву

11 марта 2023, 17:59 |
254
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Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.


Фулхэм


Лондонский клуб «Фулхэм» неплохо себя показывает в последнее время. В прошлом туре АПЛ у команды было неприятное поражение от «Брентфорда» со счетом 2:3, однако до этого команда не проигрывала на протяжении 7 матчей. За последние 8 поединков у «дачников» 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Интересно, что помимо АПЛ, «Фулхэм» также играет в Кубке Англии, где в 1/4 финала встретится с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Фулхэм» располагается на 8-м месте в таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков после 26 туров. У команды забито 38 голов и пропущено 34. В целом, успех и прорыв «Фулхэма» в этом сезоне можно сравнивать с такими же результатами «Брайтона» Де Дзерби, которые, кстати, на одно место выше. Сейчас лондонцы борются за еврокубки, а год назад играли в Чемпионшипе, который, к слову, выиграли. За «белых» феерит Манор Соломон, который выступает в английской команде на правах аренды, а принадлежит донецкому «Шахтеру». У израильского форварда уже 5 голов в последних 5 матчах.


Арсенал


Успех «Арсенала» близок. Чемпионат перевалил за экватор, а «канониры» продолжают держаться на первой позиции. Однако по игре к команде есть вопросы. Во-первых, за последних два матча «Арсенал» пропустил 4 гола. Во-вторых, победа в предыдущем туре АПЛ над аутсайдером «Борнмутом» далась «Арсеналу» очень тяжело. А в-третьих, непонятная ничья со «Спортингом», где «канониры», кстати, тоже спасались. Все-таки лидер АПЛ должен побеждать команду из Португалии, разве нет?

«Арсенал» не самый грозный клуб, но однозначно топовый. В хорошей игре «канониров» нельзя сомневаться против топов, а вот против середняков боязнь есть, ведь нужна только победа. Вряд-ли «Арсеналу» будет легко против «Фулхэма», который набрал ход. Тем более в первом круге АПЛ «Арсенал» смог выиграть лишь со счетом 2:1 на своем поле и то, забив в конце матча.

Для украинских болельщиков этот матч интересен благодаря украинце Александру Зинченко, который уже 2 месяца подряд становится лучшим игроком «Арсенала» по версии болельщиков.


Ориентировочные составы


«Фулхэм»: Лено; Тете, Диоп, Реам, Робинсон; Рид, Лукич; Виллиан, Перейра, Соломон; Митрович.

«Арсенал»: Рамсдейл; Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко; Эдегор, Парти, Хака; Джака, Мартинелли, Нельсон.


Прогноз


Не смотря на то, что «Арсенал» является лидером АПЛ, «Фулхэм» имеет все шансы побороться с «канонирами». Нашей ставкой будет «обе команды забьют - Да» за коэффициент 1.82.

12 марта, воскресенье

«Фулхэм» – «Арсенал»
Лондон. «Крэйвен Коттедж». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
Арбитр: Дэвид Кут (Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:2
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Це напевно найскладніший суперник за останні тури. Але бажаю Арсеналу тільки перемоги
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