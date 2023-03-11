В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.



Фулхэм



Лондонский клуб «Фулхэм» неплохо себя показывает в последнее время. В прошлом туре АПЛ у команды было неприятное поражение от «Брентфорда» со счетом 2:3, однако до этого команда не проигрывала на протяжении 7 матчей. За последние 8 поединков у «дачников» 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Интересно, что помимо АПЛ, «Фулхэм» также играет в Кубке Англии, где в 1/4 финала встретится с «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Фулхэм» располагается на 8-м месте в таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков после 26 туров. У команды забито 38 голов и пропущено 34. В целом, успех и прорыв «Фулхэма» в этом сезоне можно сравнивать с такими же результатами «Брайтона» Де Дзерби, которые, кстати, на одно место выше. Сейчас лондонцы борются за еврокубки, а год назад играли в Чемпионшипе, который, к слову, выиграли. За «белых» феерит Манор Соломон, который выступает в английской команде на правах аренды, а принадлежит донецкому «Шахтеру». У израильского форварда уже 5 голов в последних 5 матчах.



Арсенал



Успех «Арсенала» близок. Чемпионат перевалил за экватор, а «канониры» продолжают держаться на первой позиции. Однако по игре к команде есть вопросы. Во-первых, за последних два матча «Арсенал» пропустил 4 гола. Во-вторых, победа в предыдущем туре АПЛ над аутсайдером «Борнмутом» далась «Арсеналу» очень тяжело. А в-третьих, непонятная ничья со «Спортингом», где «канониры», кстати, тоже спасались. Все-таки лидер АПЛ должен побеждать команду из Португалии, разве нет?

«Арсенал» не самый грозный клуб, но однозначно топовый. В хорошей игре «канониров» нельзя сомневаться против топов, а вот против середняков боязнь есть, ведь нужна только победа. Вряд-ли «Арсеналу» будет легко против «Фулхэма», который набрал ход. Тем более в первом круге АПЛ «Арсенал» смог выиграть лишь со счетом 2:1 на своем поле и то, забив в конце матча.

Для украинских болельщиков этот матч интересен благодаря украинце Александру Зинченко, который уже 2 месяца подряд становится лучшим игроком «Арсенала» по версии болельщиков.



Ориентировочные составы



«Фулхэм»: Лено; Тете, Диоп, Реам, Робинсон; Рид, Лукич; Виллиан, Перейра, Соломон; Митрович.



«Арсенал»: Рамсдейл; Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко; Эдегор, Парти, Хака; Джака, Мартинелли, Нельсон.



Прогноз



Не смотря на то, что «Арсенал» является лидером АПЛ, «Фулхэм» имеет все шансы побороться с «канонирами». Нашей ставкой будет «обе команды забьют - Да» за коэффициент 1.82.

12 марта, воскресенье