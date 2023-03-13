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Англия
13 марта 2023, 06:36 | Обновлено 13 марта 2023, 06:54
194
0

АРТЕТА: «Сохранили ворота на замке – это действительно важно»

Наставник «Арсенала»​​​​​​​ Микель Артета прокомментировал победу над «Фулхэмом»

13 марта 2023, 06:36 | Обновлено 13 марта 2023, 06:54
194
0
АРТЕТА: «Сохранили ворота на замке – это действительно важно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ:

«Я очень рад. Было тяжело играть против хорошо организованной команды. Мы доминировали в игре и создали много моментов. Сохранили ворота на замке – это было действительно важно. И мы убедительно выиграли игру, так что я очень счастлив.

Почему сыграли на ноль. Во многом, это удачная игра в защите. 11 игроков должны быть вовлечены в игру на протяжении 96 минут, и сегодня я снова это увидел. Это будет иметь решающее значение.

В Премьер-лиге счета 1:0 или 2:0 недостаточно, а при 3:0 игра меняется. Еще было много времени играть, и мы немного снизили уровень агрессии. Я думаю, что ребята показали выдающуюся игру против очень сильного соперника. Сегодня их день».

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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фулхэм - Арсенал Микель Артета
Источник ФК Арсенал Лондон
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