В воскресенье, 12 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу между «Фулхэмом» и «Арсеналом».

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток английского рефери Дэвида Кута прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Матч будет транслировать платформа Setanta Sports.

Стартовые составы команд

🖤 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🪄 Odegaard in midfield

💪 Trossard returns

🔙 Jesus on the bench



✊ Set and ready for a London derby! pic.twitter.com/GniDeOi108