Англия13 марта 2023, 00:50 | Обновлено 13 марта 2023, 01:10
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Фулхзм – Арсенал – 0:3. Победа Зинченко, три ассиста Троссарда. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги
13 марта 2023, 00:50 | Обновлено 13 марта 2023, 01:10
68
0
12 марта в матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0.
Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен.
Лучшим игроком матча стал форвард канониров Леандро Троссард. Все три гола были забиты после его результативных передач.
АПЛ. 27-й тур. 12 марта
Фулхзм – Арсенал – 0:3
Голы: Габриэл, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2.
Видеообзор матча
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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