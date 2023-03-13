​12 марта в матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен.

Лучшим игроком матча стал форвард канониров Леандро Троссард. Все три гола были забиты после его результативных передач.

АПЛ. 27-й тур. 12 марта

Фулхзм – Арсенал – 0:3

Голы: Габриэл, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2.

Видеообзор матча