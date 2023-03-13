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Чемпионат Англии
Фулхэм
12.03.2023 16:00 – FT 0 : 3
Арсенал
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Англия
13 марта 2023, 00:50 | Обновлено 13 марта 2023, 01:10
68
0

Фулхзм – Арсенал – 0:3. Победа Зинченко, три ассиста Троссарда. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Английской Премьер-лиги

13 марта 2023, 00:50 | Обновлено 13 марта 2023, 01:10
68
0
Фулхзм – Арсенал – 0:3. Победа Зинченко, три ассиста Троссарда. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

​12 марта в матче 27-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Фулхэм» со счетом 3:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, после чего был заменен.

Лучшим игроком матча стал форвард канониров Леандро Троссард. Все три гола были забиты после его результативных передач.

АПЛ. 27-й тур. 12 марта

Фулхзм – Арсенал – 0:3

Голы: Габриэл, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2.

Видеообзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Фулхэм - Арсенал видео голов и обзор Леандро Троссард
Источник Sport.ua
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