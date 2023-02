5 февраля проходит матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Барселона» и «Севилья».

Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводитcя видеосервисом MEGOGO.

Стартовые составы команд

Tonight's 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 🚨



⚪4 changes to the side 🔄

🔴Gueye makes his debut 🆕

⚪Rakitic returns to face his former side 🇭🇷#NeverSurrender pic.twitter.com/SZbKCLkla7