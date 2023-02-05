Барселона разгромила Севилью и увеличила отрыв от Реала до 8 очков

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 3:0.

У каталонского клуба голами отличились Жорди Альба, Гави и Рафинья. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Барселона» набрала 53 очка и упрочила лидерство, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков. «Севилья» с 21 очком занимает лишь 16-ю позицию.

Ла Лига. 20-й тур, 5 февраля

Барселона – Севилья – 3:0

Голы: Жорди Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жорди Альба, 58 мин.

ГОЛ! 2:0. Гави, 70 мин.

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 79 мин.