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Чемпионат Испании
Барселона
05.02.2023, FT 3 : 0
Севилья
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Испания
05 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:23
240
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Барселона разгромила Севилью и увеличила отрыв от Реала до 8 очков

У каталонского клуба голами отличились Жорди Альба, Гави и Рафинья

05 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:23
240
0
Барселона разгромила Севилью и увеличила отрыв от Реала до 8 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 3:0.

У каталонского клуба голами отличились Жорди Альба, Гави и Рафинья. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Барселона» набрала 53 очка и упрочила лидерство, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков. «Севилья» с 21 очком занимает лишь 16-ю позицию.

Ла Лига. 20-й тур, 5 февраля

Барселона – Севилья – 3:0

Голы: Жорди Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жорди Альба, 58 мин.

ГОЛ! 2:0. Гави, 70 мин.

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
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Источник Sport.ua
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