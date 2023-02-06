Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Севилья – 3:0. Большой привет Реалу. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Барселона
05.02.2023, FT 3 : 0
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 00:47 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:48
220
0

Барселона – Севилья – 3:0. Большой привет Реалу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании

06 февраля 2023, 00:47 | Обновлено 06 февраля 2023, 00:48
220
0
Барселона – Севилья – 3:0. Большой привет Реалу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 3:0. У каталонского клуба голами отличились Жорди Альба, Гави и Рафинья. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Барселона» набрала 53 очка и упрочила лидерство, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков. «Севилья» с 21 очком занимает лишь 16-ю позицию.

Ла Лига. 20-й тур, 5 февраля

Барселона – Севилья – 3:0

Голы: Жорди Альба, 58, Гави, 70, Рафинья, 79

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жорди Альба, 58 мин.

ГОЛ! 2:0. Гави, 70 мин.

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 79 мин.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Барселона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Барселона).
По теме:
Интер – Милан – 1:0. Победный мяч Лаутаро Мартинеса. Видео гола и обзор
Марсель – Ницца – 1:3. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Барселона разгромила Севилью и увеличила отрыв от Реала до 8 очков
Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жорди Альба видео голов и обзор Рафинья Диас Барселона - Севилья Гави
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
Футбол | 05 февраля 2023, 08:11 4
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом
«Миколенко будет процветать при Дайче». Фаны – про игру Виталия с Арсеналом

Болельщики «Эвертона» остались довольны игрой украинца в дебютном матче нового наставника

Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпийские игры | 05 февраля 2023, 10:20 18
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз

Валерий Василенко тщательно изучил «историю болезни»    

Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Футбол | 05.02.2023, 19:05
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Цыганков дебютировал за Жирону в победном матче против Валенсии
Не дали поднять голову. Интер снова переиграл Милан в дерби
Футбол | 05.02.2023, 23:48
Не дали поднять голову. Интер снова переиграл Милан в дерби
Не дали поднять голову. Интер снова переиграл Милан в дерби
Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне
Футбол | 05.02.2023, 19:48
Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне
Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
04.02.2023, 17:40 25
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 11
Футбол
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
04.02.2023, 16:55 32
Футбол
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 3
Бокс
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
04.02.2023, 16:28 51
Футбол
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
Пидручный и Блашко в списке. Составы сборных Украины на ЧМ по биатлону
04.02.2023, 18:11
Биатлон
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
04.02.2023, 15:44 24
Теннис
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
Вялый матч Мудрика, разгром от Динамо, успешный старт теннисистов
04.02.2023, 06:10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности