В воскресенье, 5 февраля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч двадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и андалузская «Севилья». Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса из Лорки прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона



В текущем сезоне каталонская «Барселона» имеет перед собой достаточно вызовов для того, чтобы считать этот год действительно сложным. И в чем-то команда Хави действительно добивается успехов, а в чем-то, как, например, в Лиге чемпионов УЕФА, познает неудачи – в целом, живет обычной жизнью футбольного клуба на пути к былому величию. Очевидно, что предстоящий «преждевременный финал» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед» болельщики «блаугранас» воспринимают как одно из главных событий конца зимнего периода, однако в той же Ла Лиге у «Барсы» есть прекрасная возможность упрочить свое лидерство, что сделает весенний период еще более романтичным для ее футболистов.

В чемпионской гонке против мадридского «Реала» команда Хави лидирует с отрывом в пять очков, что на настолько высоком уровне нельзя считать безопасной дистанцией. И пусть ни одна из нижестоящих команд не угрожает напрямую позициям каталонского клуба, однако любая потеря очков в итоге открывает возможность для действующих чемпионов сократить отставание. Именно для этого особое внимание в текущей кампании Хави и уделяет построению игры в обороне. «Барселона» в этом плане выдается суперуспешным коллективом так как к экватору национального первенства подошла всего с семью пропущенными мячами. Ближайший конкурент, к примеру, пропускал более чем в два раза чаще («Реал», 16 голов). Очевидно, что в предстоящем сложном отрезке сезона с двумя матчами против «Реала»: в чемпионате и Кубке Короля, играми против «Юнайтед» и выездом в «Вильярреал» «блаугранас» приходится искать малейший фундамент для рывка.

Севилья



Следующим соперником «Барселоны» в матчах чемпионата станет один из наиболее загадочных коллективов страны в этом сезоне. Силу андалузской «Севильи» знают далеко за пределами Испании благодаря успехам команды в еврокубках, однако в этом году, равно как и, скорее всего, в следующем, о международных баталиях «нервионцам» лишний раз задумываться не стоит. Они все еще ведут подготовку к матчам плей-офф Лиги Европы против нидерландского «ПСВ», но лучше бы лишний раз поглядывали в турнирную таблицу. Конечно, под руководством аргентинского специалиста Хорхе Сампаоли «Севилья» постепенно возвращает утраченные позиции, однако путь с 13 строчки до зоны еврокубков предстоит еще очень долгий.

Средние показатели по количеству забитых и пропущенных мячей, при далеко не самом посредственном наборе исполнителей, подталкивают на мысль о глобальных проблемах с настроением в команде. Очевидно, что в этом плане дела пошли в рост, когда «Севилья» в двух предыдущих турах обыграла всухую «Кадис» (1:0) и «Эльче» (3:0), но даже такие результаты не позволили ей достичь положительного баланса голов. Более того, эти две победы составляют чуть меньше половины от общего числа успехов команды в текущей кампании, что лишь является последствиями тяжелого старта. Календарь андалузцев в ближайшее время, кроме предстоящей игры, позволяет задуматься о большом количестве очков, но для громкой авантюры есть пространство.

Ориентировочные составы



«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Араухо, Кристенсен, Кунде – де Йонг, Бускетс, Педри – Гави, Левандовски, Рафинья.

«Севилья»: Буну – Акунья, Ньянзу, Гудель, Монтьель – Ракитич, Дилейни – Ламела, Торрес, Хордан – Эн-Несири.

Не сыграют: Дембеле – Дмитрович, Корона, Маркао, Навас, Гомес, Теллес.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави вновь придет к успеху. Нашей ставкой будет позиция – «Барселоны» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.08 по линии Parimatch.

5 февраля, воскресенье