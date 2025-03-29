Сколько зарабатывали самые високооплачиваемые футболисты мира в 1999 году?

В сети появился список самых высокооплачиваемых футболистов Европы в 1999 году — и фанаты в шоке.

Тогда «Манчестер Юнайтед» выиграл требл: завоевав Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. С тех пор зарплаты футболистов в пяти ведущих европейских лигах значительно возросли. Например, Эрлинг Холанд зарабатывает 537 750 фунтов в неделю, пишет Sportbible.

Среди самых высоких зарплат 1999 года были: Алессандро Дель Пьеро («Ювентус») — 69 230 фунтов в неделю; Стивен Макманаман («Реал Мадрид») — 65 384 фунта; Патрик Клюйверт («Барселона») — 57 692 фунта; Кристиан Виери и Николас Анелька («Интер» и «Реал Мадрид») — 55 769 фунтов; Роналдо Назарио («Интер») — 50 000 фунтов.

Фанаты обсуждают, как Дункан Фергюсон зарабатывал больше, чем такие звезды, как Виери и Бекхэм, а также вспоминают высокий уровень Серии А в 90-х.