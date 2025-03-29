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29 марта 2025, 02:15 |
153
0

Сколько зарабатывали самые високооплачиваемые футболисты мира в 1999 году?

Интересная подборка данных из прошлого

29 марта 2025, 02:15 |
153
0
Сколько зарабатывали самые високооплачиваемые футболисты мира в 1999 году?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекссандро Дель Пьеро и Роберто Баджо

В сети появился список самых высокооплачиваемых футболистов Европы в 1999 году — и фанаты в шоке.

Тогда «Манчестер Юнайтед» выиграл требл: завоевав Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. С тех пор зарплаты футболистов в пяти ведущих европейских лигах значительно возросли. Например, Эрлинг Холанд зарабатывает 537 750 фунтов в неделю, пишет Sportbible.

Среди самых высоких зарплат 1999 года были: Алессандро Дель Пьеро («Ювентус») — 69 230 фунтов в неделю; Стивен Макманаман («Реал Мадрид») — 65 384 фунта; Патрик Клюйверт («Барселона») — 57 692 фунта; Кристиан Виери и Николас Анелька («Интер» и «Реал Мадрид») — 55 769 фунтов; Роналдо Назарио («Интер») — 50 000 фунтов.

Фанаты обсуждают, как Дункан Фергюсон зарабатывал больше, чем такие звезды, как Виери и Бекхэм, а также вспоминают высокий уровень Серии А в 90-х.

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зарплаты Манчестер Юнайтед Алессандро Дель Пьеро Ювентус Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Стив Макманаман Реал Мадрид Патрик Клюйверт Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кристиан Виери Интер Милан чемпионат Италии по футболу Николя Анелька
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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