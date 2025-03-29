ФОТО. Нападающий Милана познакомился с женой через Call of Duty

Новый форвард «Милана» Сантьяго Хименес рассказал, как познакомился со своей женой Фернандой Серрано через видеоигру Call of Duty.

Они общались онлайн, а потом он предложил встретиться. Оказалось, что она жила всего в пяти домах от него.

Оба увлекались скейтбордингом, и это стало началом их отношений.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Хименес, который с детства мечтал играть за «Милан», перешел в клуб из «Фейенорда».

«Милан меня очаровывает, мы с женой исследуем город, пьем кофе и наслаждаемся мороженым. Но после тренировок я всегда устраиваю сиесту», — отметил он.

Жена Хименеса была звездой детских шоу Disney, а теперь мечтает стать режиссером.