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29 марта 2025, 02:30 |
90
0

ФОТО. Нападающий Милана познакомился с женой через Call of Duty

Сантьяго Хименес рассказал свою историю любви

29 марта 2025, 02:30 |
90
0
ФОТО. Нападающий Милана познакомился с женой через Call of Duty
Instagram. Фернанда Серрано и Сантьяго Хименес

Новый форвард «Милана» Сантьяго Хименес рассказал, как познакомился со своей женой Фернандой Серрано через видеоигру Call of Duty.

Они общались онлайн, а потом он предложил встретиться. Оказалось, что она жила всего в пяти домах от него.

Оба увлекались скейтбордингом, и это стало началом их отношений.

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Хименес, который с детства мечтал играть за «Милан», перешел в клуб из «Фейенорда».

«Милан меня очаровывает, мы с женой исследуем город, пьем кофе и наслаждаемся мороженым. Но после тренировок я всегда устраиваю сиесту», — отметил он.

Жена Хименеса была звездой детских шоу Disney, а теперь мечтает стать режиссером.

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фото Сантьяго Хименес Милан девушки lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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