ФОТО. Нападающий Милана познакомился с женой через Call of Duty
Сантьяго Хименес рассказал свою историю любви
Новый форвард «Милана» Сантьяго Хименес рассказал, как познакомился со своей женой Фернандой Серрано через видеоигру Call of Duty.
Они общались онлайн, а потом он предложил встретиться. Оказалось, что она жила всего в пяти домах от него.
Оба увлекались скейтбордингом, и это стало началом их отношений.
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Хименес, который с детства мечтал играть за «Милан», перешел в клуб из «Фейенорда».
«Милан меня очаровывает, мы с женой исследуем город, пьем кофе и наслаждаемся мороженым. Но после тренировок я всегда устраиваю сиесту», — отметил он.
Жена Хименеса была звездой детских шоу Disney, а теперь мечтает стать режиссером.
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