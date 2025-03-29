Реал определился с заменой легендарного Луки Модрича
Клуб хочет купить Ангело Штиллера
Мадридский «Реал» настроен на усиление полузащиты в следующее трансферное окно.
По информации испанских СМИ, «Реал» активно ищет замену легендарному хавбеку Луки Модричу, завершение карьеры которого не за горами. Наиболее оптимальным вариантом для «Реала» является трансфер 23-летнего хавбека «Штутгарта» Ангело Штиллера.
В контракте Штиллера есть опция выкупа в следующее трансферное окно за 36.5 миллионов евро, что является приемлемой суммой для «бланкос»
Штиллер на клубном уровне провел в этом сезоне 39 матчей, забил три гола и сделал шесть ассистов.
Ранее «Реал» назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией.
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