Реал определился с заменой легендарного Луки Модрича

Мадридский «Реал» настроен на усиление полузащиты в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, «Реал» активно ищет замену легендарному хавбеку Луки Модричу, завершение карьеры которого не за горами. Наиболее оптимальным вариантом для «Реала» является трансфер 23-летнего хавбека «Штутгарта» Ангело Штиллера.

В контракте Штиллера есть опция выкупа в следующее трансферное окно за 36.5 миллионов евро, что является приемлемой суммой для «бланкос»

Штиллер на клубном уровне провел в этом сезоне 39 матчей, забил три гола и сделал шесть ассистов.

Ранее «Реал» назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией.