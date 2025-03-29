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Испания
29 марта 2025, 02:37 |
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Реал определился с заменой легендарного Луки Модрича

Клуб хочет купить Ангело Штиллера

29 марта 2025, 02:37 |
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Реал определился с заменой легендарного Луки Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангело Штиллер

Мадридский «Реал» настроен на усиление полузащиты в следующее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, «Реал» активно ищет замену легендарному хавбеку Луки Модричу, завершение карьеры которого не за горами. Наиболее оптимальным вариантом для «Реала» является трансфер 23-летнего хавбека «Штутгарта» Ангело Штиллера.

В контракте Штиллера есть опция выкупа в следующее трансферное окно за 36.5 миллионов евро, что является приемлемой суммой для «бланкос»

Штиллер на клубном уровне провел в этом сезоне 39 матчей, забил три гола и сделал шесть ассистов.

Ранее «Реал» назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией.

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Ангело Штиллер Лука Модрич трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Штутгарт трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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