Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме
Лига наций
28 марта 2025, 22:57 | Обновлено 28 марта 2025, 23:21
461
1

ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме

В Украинской ассоциации футбола решили проявить креативный дизайн

28 марта 2025, 22:57 | Обновлено 28 марта 2025, 23:21
461
1
ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме
УАФ

В Украинской ассоциации футбола решили порадовать болельщиков необычным креативным дизайном. В соцсетях УАФ опубликована серия иллюстраций с изображением игроков сборной Украины в стиле аниме.

На рисунках футболисты предстали в интересных образах, исполненных в динамичной манере японской анимации. Авторы изобразили игроков с выразительными эмоциями, подчеркивающими их характерные черты.

Среди представленных героев можно узнать ключевых игроков сборной Украины, включая лидеров команды.

Такой стиль уже не в первый раз используется в спортивных проектах по всему миру. Ранее подобные иллюстрации создавались для топ-клубов и звездных футболистов в Европе и Японии.

Сборная Украины потерпела поражение от команды Бельгии по сумме двух матчей (3:1, 0:3) и остается в Лиге наций B.

ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме

По теме:
ВИДЕО. У Миколенко неожиданное хобби. Игроки Эвертона рассказали
Журналист BBC: «У Зинченко точно не будет недостатка в поклонниках»
Судаков назвал топ-лигу мира, которой отдал бы предпочтение
Лига наций сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола карикатуры фото Александр Зинченко Иван Калюжный Георгий Судаков Артем Ярмоленко Сергей Ребров Илья Забарный
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Футбол | 28 марта 2025, 11:15 6
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику

Адриан Муту вспомнил свой период карьеры в лондонском клубе

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером
Футбол | 28 марта 2025, 22:59 1
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бразилии распрощалась с главным тренером

Доривал Жуниор проработал в селесао чуть больше одного года

Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Футбол | 28.03.2025, 07:41
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Футбол | 28.03.2025, 17:05
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Футбол | 28.03.2025, 00:25
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Misha Siryi
це якщо що не креативний дизайн, а нейромережа, яка перетворює фото на аніме
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера
Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера
28.03.2025, 00:20 2
Теннис
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
Его ждет большое будущее. Кепа сделал выбор между Забарным и Хейсеном
28.03.2025, 05:45 1
Футбол
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
27.03.2025, 16:49 1
Бокс
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
28.03.2025, 03:40 5
Футбол
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 10
Теннис
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем