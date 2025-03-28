В Украинской ассоциации футбола решили порадовать болельщиков необычным креативным дизайном. В соцсетях УАФ опубликована серия иллюстраций с изображением игроков сборной Украины в стиле аниме.

На рисунках футболисты предстали в интересных образах, исполненных в динамичной манере японской анимации. Авторы изобразили игроков с выразительными эмоциями, подчеркивающими их характерные черты.

Среди представленных героев можно узнать ключевых игроков сборной Украины, включая лидеров команды.

Такой стиль уже не в первый раз используется в спортивных проектах по всему миру. Ранее подобные иллюстрации создавались для топ-клубов и звездных футболистов в Европе и Японии.

Сборная Украины потерпела поражение от команды Бельгии по сумме двух матчей (3:1, 0:3) и остается в Лиге наций B.

ФОТО. В УАФ опубликовали изображения игроков сборной Украины в стиле аниме